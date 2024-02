Bathurst 1987: A aventura australiana

Na Europa, quase não existem pistas de corrida que não cumpram os elevados requisitos de segurança das autoridades desportivas. No entanto, os pilotos de corridas que tenham a coragem de ir até ao limite num circuito que não tem áreas de escape nem barreiras de proteção e cujos limites consistem frequentemente em nada mais do que paredes de betão sólido devemviajaraté Mount Panorama Bathurst, no leste da Austrália. Foi aqui que a FIA organizou a oitava de onze rondas do primeiro e único Campeonato do Mundo de Carros de Turismo em 1987. Este evento seria uma aventura inesquecível para a BMW com o então novíssimo M3 Group A e para os seus pilotos de fábrica.

Imagine, em primeiro lugar, depois da "Curva do Inferno" em ângulo reto, correr a quase 300 km/h em linha reta até uma montanha através da "Reta da Montanha", com uma diferença de altitude de 174 metros, e depois entrar num labirinto de curvas com raios completamente diferentes. Isto inclui um declive tipo saca-rolhas como o "The Dipper" no circuito americano Road Atlanta, só que muito mais apertado e sem qualquer ressalto. Depois, é o regresso à partida e à chegada do outro lado da montanha, através da eternamente longa "Conrod Straight" - mais de 1.000 quilómetros de corrida. Os australianos adoram esta corrida uma vez por ano, é um festival de desportos motorizados com tudo o que é considerado um espetáculo "Down Under": Os caças da Força Aérea sobrevoam a grelha de partida, depois os tanques passam pelas boxes - muito estranho!

Os carros que normalmente lutam por lugares e pontos são também monstros: para além do Holden Commodore local, um brutal descendente da Opel com um V8 sob o capot que grita a sua potência através de tubos de escape com a espessura de um braço, há também os potentes Nissan Skyline GTR. Nada abaixo dos 600 cv é possível aqui, e este foi o cenário que encontrámos em 1987 com o nosso M3 de peito estreito e apenas 300 cv. Muitos dos nossos pilotos ficaram realmente chocados quando experimentaram este cenário e fizeram as suas primeiras voltas no local.

Poder feminino

Nessa altura, havia também duas senhoras na equipa Schnitzer, Anette Meeuvissen e Mercedes Stermitz da Áustria. Apesar de a Mercedes conhecer bem as montanhas e conduzir habilmente o nosso carro, o quase inevitável aconteceu durante os treinos: ela embateu num dos muros e o M3 ficou muito amassado. O jornal local publicou uma manchete supostamente divertida na primeira página: "Mercedes bends BMW" - a Mercedes bate num BMW. No entanto, a equipa ficou em estado de choque: como reparar os danos graves antes da corrida?

Mas os alemães, habituados à alta tecnologia, não contavam com os pragmáticos australianos: Na altura, havia um instituto não muito longe da pista de corridas que formava latoeiros de carroçaria. Bastouuma breve troca de palavras entre Wolfgang-Peter Flohr, Diretor de Automobilismo da BMW, que também se encontrava no local, e o responsável pela oficina de formação para que o M3 amolgado fosse colocado no banco de endireitamento - uma estrutura de aspeto verdadeiramente marcial.

Inacreditável, mas verdadeiro: utilizando grossas correntes de aço, a carroçaria foi endireitada em horas de trabalho noturno - pelomenos segundo os padrões que eram possíveis nesta situação. O parceiro de equipa da Mercedes Stermitz no carro, Markus Oestreich, foi capaz de avaliar a qualidade do resultado final após um curto teste na pista de corrida. "O carro sente-se melhor agora do que antes", foi o seu inacreditável resumo, para que o carro pudesse arrancar.

Regras australianas

Na corrida, que durou 161 voltas, os BMW M3 não estiveram na frente. Os vencedores foram Steve Soper / Pierre Dieudonne no seu Ford Sierra RS 500 Cosworth da equipa suíça Eggenberger. No entanto, foram posteriormente desclassificadosum ano (!) maistarde - devido a asas dianteiras alegadamente modificadas de forma ilegal para instalar rodas maiores. Assim, o herói local Peter Brock subiu no seu Holden. Um M3 local com Jim Richards terminou em quarto lugar, seguido em sétimo lugar pelo único M3 europeu sobrevivente com Johnny Cecotto e Gianfranca Brancatelli da equipa italiana CiBiEmme. Roberto Ravaglia,o campeão do ano,também foi gravemente atingido: devido aos gases de escape no cockpit, teve de se retirar e ir para o hospital para observação.

Noentanto, apenas uma semana depois, estava novamente em forma e terminou emsegundolugar, juntamente com o seu parceiro de longa data Emanuele Pirro , nanona corrida na oval de Calder, perto de Melbourne. Entre as duas corridas, a equipa Schnitzer deu um golpe de mestre. Em apenas sete dias, conseguiram montar uma carroçaria e peças sobressalentes, que tinham sido trazidas à pressa de Munique, num M3 de corrida acabado, numa garagem alugada! Afinal de contas, as duas corridas seguintes em Wellington (Nova Zelândia) e Fuji (Japão) ainda tinham de ser disputadas.

Enquanto os pilotos e as equipas realizavam muito trabalho construtivo na Austrália, também houve um pequeno desmantelamento: uma jornalista automóvel alemã, convidada pela BMW para as duas corridas, juntamente com outros colegas, achou a corrida à chuva em Calder tão excitante que, quando cruzou a linha de chegada, já tinha quase roído a caneta...