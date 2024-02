Nonostante la MotoGP: Eddie Mielke rimane commentatore del DTM

Edgar "Eddie" Mielke commenta le gare in chiaro dal 2018. Inizialmente su Sat1 e dalla stagione 2022, la situazione non cambierà nella prossima stagione.

Questo nonostante il fatto che Mielke tornerà sulla scena della MotoGP nel 2024, dove commenterà la maggior parte delle gare del campionato mondiale di motociclismo per Sky. "Edgar Mielke, che considero il miglior commentatore della MotoGP in Germania, trasmetterà per noi la maggior parte delle gare della serie", ha rivelato Alexander Rösner, caporedattore di Sky Sport, alla rivista DWDL.

Mielke ha confermato a SPEEDWEEK che continuerà comunque a commentare il DTM, almeno per sette weekend di gara. Mielke non sarà disponibile per l'evento clou della stagione al Norisring, poiché la gara cittadina di Norimberga si scontra con l'ospitata della MotoGP tedesca al Sachsenring, che ha la priorità per il commentatore. Chi lo sostituirà in cabina di commento nella metropoli francone sarà confermato in seguito.

Eddie Mielke commenta le gare del DTM in un modo emotivo che divide i fan del DTM. Alcuni amano il modo in cui Mielke porta le gare nei loro salotti, mentre altri preferiscono guardare le gare nel livestream inglese perché non riescono a immedesimarsi nel commento del 61enne Mielke.