Apesar do MotoGP: Eddie Mielke continua a ser o comentador do DTM

Embora vá comentar o MotoGP na SKY, Eddie Mielke vai continuar a ser o comentador do DTM na ProSieben. Apenas no Norisring não estará disponível.

Edgar "Eddie" Mielke comenta as corridas na televisão de acesso livre desde 2018. Inicialmente no Sat1 e desde a temporada de 2022, isso não vai mudar na próxima temporada.

Isto apesar do facto de Mielke regressar ao MotoGP em 2024, onde irá comentar a maioria das corridas do campeonato do mundo de motociclismo para a Sky. "Edgar Mielke, que considero ser o melhor comentador de MotoGP na Alemanha, vai transmitir a maioria das corridas da série para nós", revelou Alexander Rösner, editor-chefe da Sky Sport, à revista DWDL.

Mielke confirmou à SPEEDWEEK que vai, no entanto, continuar a comentar o DTM, pelo menos durante sete fins-de-semana de corrida. Mielke não estará disponível para o ponto alto da época em Norisring, uma vez que a corrida citadina em Nuremberga coincide com a participação do convidado alemão do MotoGP em Sachsenring, que tem prioridade para o comentador. Quem o vai substituir na cabine de comentários na metrópole da Francónia será confirmado mais tarde.

Eddie Mielke comenta as corridas do DTM de uma forma emotiva que polariza os fãs do DTM. Alguns adoram a forma como Mielke traz as corridas para as suas salas de estar, enquanto outros preferem ver as corridas no livestream em inglês, pois não se identificam com os comentários de Mielke, de 61 anos.