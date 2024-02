Jochen Neerpasch: Irse en silencio

Cualquiera que recuerde aquellos días de los años 70 en los que las carreras de turismos -el deporte con modelos de coches que aún podían identificarse como tales- estaban en pleno apogeo, recordará sobre todo las batallas entre los Ford Capri y los BMW Coupé. En el más bello estilo a la altura de las piernas, expertos como Stuck, Mass, Glemser, Heyer y compañía y ases de la Fórmula 1 como Jackie Stewart, Niki Lauda, Emerson Fittipaldi y Ronnie Peterson se enfrentaron hasta el deleite.

No menos llamativo en este contexto fue el enfrentamiento entre dos estrategas de carreras que difícilmente podrían ser más diferentes: el introvertido e incluso intelectual director de carreras de BMW, Jochen Neerpasch, y el extrovertido pero no menos orientado al éxito Michael Kranefuss, antiguo ayudante de Neerpasch y más tarde sucesor del gran Ford Zampano. Lo que ocurría entre estas dos personalidades entre bastidores, pero a menudo también en los boxes, tenía la calidad de la gran ópera. Digámoslo así: no siempre fue agradable entre los dos.

Cuando mi amigo Jürgen Lewandoski y yo nos pusimos aanalizarla biografía de Jochen Neerpasch, nos encontramos naturalmente con este tema. He aquí algunos extractos:

Kranefuss: "No fue fácil acercarse a Jochen. Éramos amigos el uno del otro, pero no se puede decir que nos hiciéramos amigos enseguida. Ni él ni yo teníamos idea de lo que significaba trabajar en una organización tan grande. De alguna manera, nos las arreglamos para superar los primeros años. Y: normalmente nos divertíamos mucho. De hecho, aunque no estoy seguro de que fuera su intención, Jochen me dio la oportunidad de hacer carrera en el mundo de las carreras y le estaré eternamente agradecido por ello. Me pregunto si realmente conozco bien a Jochen después de todos estos años de estrecha colaboración. Creo que no. No creo que tuviera un don natural para la comunicación. A veces la gente tenía que adivinar cuáles eran sus verdaderas intenciones. Sólo un ejemplo: cuando dejó Ford para irse a BMW, me enteré como todo el mundo, muy tarde".

Le presenté a Neerpasch la declaración de Kranefuss, tras lo cual cogió espontáneamente su portátil y escribió este correo electrónico (por supuesto, utilizamos el favor y lo publicamos más tarde en el libro):

"Querido Michael,

Probablemente éramos demasiado diferentes en cuanto a nuestras personalidades para llegar a ser verdaderos amigos. Pero eso es exactamente lo que nos llevó al éxito conjunto en los primeros cuatro años de Ford.



Cuando dices que entretanto también nos divertíamos, no puedo sino confirmarlo y me gusta recordar nuestro tiempo juntos en Colonia. Compensaste con creces mi falta de comunicación con tu talento y creo que formamos un equipo muy exitoso.



Entiendo que nunca me perdonaras que no te contara a ti, mi colega más cercano, mi traslado a BMW con antelación. Pero había buenas razones para ello: Inmediatamente después de mi contacto con BMW a principios de 1972, informé a Klaus Banzhaf (nota: entonces Consejo de Dirección de Ford Alemania) de mis planes y te propuse como mi sucesor. Él aceptó. Acordamos mantener la más estricta confidencialidad y Ford insistió en que debía continuar en mi puesto hasta que me pasara a BMW en mayo y que también debía seguir dirigiendo las primeras carreras del campeonato de la temporada de 1972 como director de carreras de Ford.



Para mí, fueron tres largos meses hasta Munich y a menudo estuve a punto de hablarles de mi inminente cambio. Pero incluso en retrospectiva, creo que fue un acierto la forma en que se produjo. En cualquier caso, los años siguientes, que fueron luchados a muerte entre nosotros, fueron los mejores que se habían visto nunca en las carreras de turismos. Me encantaría que volviéramos a vernos alguna vez, en algún sitio.

Saludos cordiales, Jochen".