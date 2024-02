Jochen Neerpasch : Un départ en douceur

Ceux qui se souviennent de l'époque, dans les années 70, où le sport des voitures de tourisme - c'est-à-dire le sport avec des modèles de voitures que l'on pouvait encore identifier comme tels - était en plein essor, se souviennent principalement des batailles que se livraient les Ford Capri et les coupés BMW. Des experts de la trempe de Stuck, Mass, Glemser, Heyer et Cie, d'une part, et des as de la Formule 1 comme Jackie Stewart, Niki Lauda ou Emerson Fittipaldi et Ronnie Peterson, d'autre part, se disputaient la victoire à la manière d'une course de jambes en l'air.

Dans ce contexte, l'affrontement entre deux stratèges de course qui ne pouvaient guère être plus différents - le directeur de course BMW Jochen Neerpasch, introverti et même intellectuel, et Michael Kranefuss, extraverti mais tout aussi orienté vers le succès, l'ancien assistant de Neerpasch puis son successeur en tant que grand zampano de Ford, n'a pas moins défrayé la chronique. Ce qui se passait entre ces deux personnalités en coulisses, mais souvent aussi dans les coulisses de la boxe, avait la qualité de grands opéras. Disons que les choses ne se passaient pas toujours bien entre les deux.

Lorsque mon ami Jürgen Lewandoski et moi-même avons entrepris derédigerla biographie de Jochen Neerpasch, nous sommes naturellement tombés sur ce sujet. En voici quelques extraits :

Kranefuss : "Il n'a pas été facile de se rapprocher de Jochen. Nous étions amicaux l'un envers l'autre, mais on ne peut pas dire que nous serions devenus amis du premier coup. Ni lui ni moi n'avions la moindre idée de ce que cela signifiait de travailler dans une organisation aussi gigantesque. D'une manière ou d'une autre, nous avons réussi à surmonter les premières années. Et : nous nous amusions bien la plupart du temps. En fait, mais je ne suis pas sûr que ce soit son intention, Jochen m'a donné la possibilité de faire carrière dans le monde des courses et je lui en serai toujours reconnaissant. Je me demande si je connais vraiment bien Jochen après toutes ces années de collaboration étroite. Je ne pense pas. Pour moi, il n'avait pas un talent naturel pour la communication. Parfois, les gens devaient vraiment deviner quelles étaient ses véritables intentions. Juste un exemple : quand il a quitté Ford pour aller chez BMW, je l'ai appris comme tout le monde, c'est-à-dire très tard".

J'ai soumis la déclaration de Kranefuss à Neerpasch, qui a spontanément pris son ordinateur portable et rédigé cet e-mail (nous avons bien sûr profité de cette faveur pour le publier plus tard dans le livre) :

"Cher Michael,

Pour devenir de vrais amis, nous étions probablement trop différents de par notre structure de personnalité. Mais c'est précisément ce qui a fait notre succès commun au cours des quatre premières années de Ford.



Quand tu dis que nous nous sommes aussi amusés entre-temps, je ne peux que le confirmer et je repense volontiers à notre temps passé ensemble à Cologne. Tu as plus que compensé mon manque de communication par ton talent et c'est ainsi que je pense que nous avons formé une équipe très performante.



Je comprends que tu ne m'aies jamais pardonné de ne pas t'avoir annoncé plus tôt, à toi, mon plus proche collaborateur, mon départ pour BMW. Mais il y avait de bonnes raisons à cela : Immédiatement après mon contact avec BMW au début de l'année 1972, j'ai informé Klaus Banzhaf (ndlr : alors membre du directoire de Ford Allemagne) de mon projet et je t'ai proposé comme successeur. Il a accepté. Nous avons convenu de la plus stricte confidentialité et Ford a insisté pour que je poursuive ma mission jusqu'à mon départ chez BMW en mai et que je dirige encore les premières courses du championnat de la saison 1972 en tant que directeur de course Ford.



Pour moi, ce furent trois longs mois jusqu'à Munich et j'étais souvent sur le point de te parler de mon prochain changement. Mais même après coup, je pense que c'était bien comme ça que ça s'est passé. En tout cas, les années qui ont suivi, qui ont été très dures entre nous, ont été les meilleures que l'on ait vues jusqu'alors dans le sport des voitures de tourisme. Je serais heureux que nous nous rencontrions à nouveau un jour, quelque part.

Salutations cordiales, Jochen".