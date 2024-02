Jochen Neerpasch: Partenza in sordina

Chiunque ricordi i giorni degli anni '70, quando le corse di auto da turismo - lo sport con modelli di auto ancora identificabili come tali - erano in piena fioritura, ricorderà soprattutto le battaglie tra le Ford Capri e le BMW Coupé. Nel più bello stile ad alta velocità, esperti come Stuck, Mass, Glemser, Heyer e Co. e assi della Formula 1 come Jackie Stewart, Niki Lauda, Emerson Fittipaldi e Ronnie Peterson si sfidavano a suon di giri di parole.

In questo contesto, non meno interessante è stato il confronto tra due strateghi delle corse che difficilmente potrebbero essere più diversi: l'introverso e persino intellettuale direttore delle corse BMW Jochen Neerpasch e l'estroverso ma non meno orientato al successo Michael Kranefuss, ex assistente di Neerpasch e poi successore del grande Ford Zampano. Ciò che accadeva tra queste due personalità dietro le quinte, ma spesso anche nei box, aveva il sapore della grande opera. Mettiamola così: non è sempre stato bello tra i due.

Quando il mio amico Jürgen Lewandoski e io ci siamo messiadanalizzare la biografia di Jochen Neerpasch, ci siamo naturalmente imbattuti in questo argomento. Ecco alcuni estratti:

Kranefuss: "Non è statofacile avvicinarsi a Jochen: eravamo amichevoli, ma non si può dire che siamo diventati subito amici. Né io né lui avevamo una vera idea di cosa significasse lavorare in un'organizzazione così grande. In qualche modo siamo riusciti a superare i primi anni. E: di solito ci divertivamo molto. In realtà, ma non sono sicuro che fosse sua intenzione, Jochen mi ha dato l'opportunità di fare carriera nel mondo delle corse e gliene sarò sempre grato. Mi chiedo se conosco davvero bene Jochen dopo tutti questi anni di stretta collaborazione. Non credo. Non credo che avesse un talento naturale per la comunicazione. A volte le persone dovevano davvero indovinare le sue vere intenzioni. Solo un esempio: quando lasciò la Ford per andare alla BMW, lo scoprii come tutti gli altri, molto tardi".

Ho presentato a Neerpasch la dichiarazione di Kranefuss, al che lui ha preso spontaneamente il suo computer portatile e ha scritto questa e-mail (naturalmente abbiamo usato il favore e l'abbiamo pubblicata più tardi nel libro):

"Caro Michael,

Probabilmente eravamo troppo diversi in termini di personalità per diventare veri amici. Ma è proprio questo che ci ha portato al successo comune nei primi quattro anni di Ford.



Quando dici che nel frattempo ci siamo anche divertiti, non posso che confermarlo e mi piace ripensare al tempo trascorso insieme a Colonia. Lei ha più che compensato la mia mancanza di comunicazione con il suo talento e credo che siamo stati una squadra di grande successo.



Capisco che non mi hai mai perdonato per non aver detto in anticipo a te, il mio collega più vicino, del mio passaggio alla BMW. Ma c'erano buone ragioni per farlo: Subito dopo il mio contatto con BMW, all'inizio del 1972, informai Klaus Banzhaf (nota: l'allora Consiglio di Amministrazione di Ford Germania) dei miei piani e proposi lei come mio successore. Lui accettò. Ci accordammo per mantenere una stretta riservatezza e Ford insistette affinché continuassi a ricoprire il mio ruolo fino al mio trasferimento alla BMW, avvenuto a maggio, e che guidassi anche le prime gare del campionato della stagione 1972 come direttore di gara Ford.



Per me, i tre mesi che mancavano a Monaco sono stati lunghi e sono stato spesso sul punto di parlarvi del mio imminente passaggio. In ogni caso, gli anni successivi, che furono combattuti all'ultimo sangue tra di noi, furono i migliori che si fossero mai visti nelle corse di auto da turismo. Sarei molto felice se potessimo incontrarci di nuovo qualche volta, da qualche parte.

Cordiali saluti, Jochen".