Jochen Neerpasch: Partida discreta

Quem se lembra dos anos 70, quando as corridas de automóveis de turismo - o desporto com modelos de automóveis que ainda podiam ser identificados como tal - estavam em pleno florescimento, recorda sobretudo as batalhas entre o Ford Capri e os BMW Coupés. No mais belo estilo "leg-high", especialistas como Stuck, Mass, Glemser, Heyer e companhia e ases da Fórmula 1 como Jackie Stewart, Niki Lauda, Emerson Fittipaldi e Ronnie Peterson disputavam corridas entre si até ao ponto de se tornarem um prazer.

Neste contexto, não menos importante foi o confronto entre dois estrategas de corridas que dificilmente poderiam ser mais diferentes - o introvertido e até intelectual diretor de corridas da BMW, Jochen Neerpasch, e o extrovertido, mas não menos orientado para o sucesso, Michael Kranefuss, antigo assistente de Neerpasch e mais tarde seu sucessor como o grande Ford Zampano. O que se passava entre estas duas personalidades nos bastidores, mas muitas vezes também nas boxes, tinha a qualidade de uma grande ópera. Digamos assim: nem sempre foi agradável entre os dois.

Quando o meu amigo Jürgen Lewandoski e eu nos pusemosaanalisara biografia de Jochen Neerpasch, deparámo-nos naturalmente com este tema. Aqui ficam alguns extractos:

Kranefuss: "Nãofoi fácil aproximar-me de Jochen. Éramos amigos, mas não se pode dizer que nos tenhamos tornado amigos de imediato. Nem ele nem eu tínhamos uma ideia real do que significava trabalhar numa organização tão grande. De alguma forma, conseguimos ultrapassar os primeiros anos. E: normalmente divertíamo-nos muito. De facto, mas não tenho a certeza se era essa a sua intenção, o Jochen deu-me a oportunidade de fazer carreira no mundo das corridas e estou-lhe eternamente grato por isso. Pergunto-me se conheço realmente bem o Jochen após todos estes anos de estreita colaboração. Penso que não. Penso que ele não tinha um talento natural para a comunicação. Por vezes, as pessoas tinham mesmo de adivinhar quais eram as suas verdadeiras intenções. Só um exemplo: quando ele deixou a Ford para ir para a BMW, eu descobri como toda a gente - muito tarde".

Apresentei a Neerpasch a declaração de Kranefuss, após o que ele espontaneamente pegou no seu portátil e escreveu este e-mail (claro que aproveitámos o favor e publicámo-lo mais tarde no livro):

"Caro Michael,

Provavelmente éramos demasiado diferentes em termos de personalidades para nos tornarmos verdadeiros amigos. Mas foi exatamente isso que levou ao nosso sucesso conjunto nos primeiros quatro anos da Ford.



Quando diz que, entretanto, também nos divertimos, só posso confirmar e gosto de recordar o tempo que passámos juntos em Colónia. Compensou largamente a minha falta de comunicação com o seu talento e penso que fomos uma equipa muito bem sucedida.



Compreendo que nunca me perdoou o facto de não lhe ter contado a si, o meu colega mais próximo, sobre a minha mudança para a BMW com antecedência. Mas havia boas razões para isso: Imediatamente após o meu contacto com a BMW, no início de 1972, informei Klaus Banzhaf (nota: então Conselho de Administração da Ford Alemanha) dos meus planos e sugeri-o como meu sucessor. Ele aceitou. Concordámos em manter a mais estrita confidencialidade e a Ford insistiu que eu continuasse a desempenhar as minhas funções até mudar para a BMW em maio e que continuasse também a dirigir as primeiras corridas do campeonato da época de 1972 como diretor de corridas da Ford.



Para mim, foram três longos meses até Munique e estive muitas vezes à beira de vos falar da minha mudança iminente. De qualquer forma, os anos seguintes, que foram disputados até à morte entre nós, foram os melhores que alguma vez se viram nas corridas de carros de turismo. Ficaria muito satisfeito se nos pudéssemos encontrar de novo um dia, algures.

Com os melhores cumprimentos, Jochen".