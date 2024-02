Nicki Thiim en préparation pour le DTM en GT Winter Series

Nicki Thiim va se préparer à son programme DTM avec SSR Performance dans les GT Winter Series en conditions de course. Départ à Valence avec la Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 de l'équipe de Munich.

Nouvelle recrue de marque pour les GT Winter Series de Valence : Nicki Thiim sera au départ du quatrième week-end de course. Le double champion de la catégorie GTE Pro de la FIA WEC, champion 2013 de la Porsche Supercup et vainqueur 2014 des 24h du Mans en GTE Am, prendra le départ au volant d'une Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 de SSR Performance.

Il ne s'agit pas seulement des débuts de Thiim en GT Winter Series, c'est aussi la première fois que l'actuelle Hurácan GT3 EVO2 sera au départ de la série de courses de GEDLICH Racing. SSR Performance de Munich a déjà participé à Portimao avec une Porsche 911 GT3 R de la génération 991.2.

Nicki Thiim profitera du week-end de course sur le circuit Ricardo Tormo pour se préparer en conditions de course à la saison à venir en DTM, où il pilotera également une Lamborghini pour l'équipe SSR. Il n'est donc pas le seul pilote à se préparer à Valence pour les programmes d'été dans la célèbre série allemande. Michael Kapfinger de l'équipe Joos by Twin Busch Porsche ainsi que les deux pilotes de l'équipe Haupt Racing, Finn Wiebelhaus et Kwanda Mokoena, profitent également de ce week-end de course pour se préparer à l'ADAC GT Masters.

Thiim fait son retour en DTM cette année. Avec Mirko Bortolotti, il pilotera les deux Lamborghini de SSR Performance.