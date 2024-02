Les fans peuvent dès à présent acheter des billets pour le Norisring

Le Norisring de Nuremberg compte parmi les moments forts du DTM - la vente des billets pour le quatrième week-end de course (du 5 au 7 juillet) est ouverte dès maintenant. Les billets pour le DTM au Norisring et les sept autres courses sont disponibles en ligne sur dtm.com. Le circuit culte de 2,2 kilomètres situé au cœur de Nuremberg est également appelé le "Monaco franconien" en raison de son ambiance particulière et est très apprécié des pilotes et des fans. Les membres de l'ADAC bénéficient également d'une réduction de 10% sur l'achat de billets en ligne au Norisring. Un ticket VGN est inclus dans tous les billets, ce qui permet aux visiteurs de se déplacer gratuitement et durablement avec les transports en commun.

Sur le seul circuit urbain d'Allemagne, les spectateurs sont au plus près de la course et voient passer les bolides plus souvent que sur tout autre circuit. Pour ceux qui souhaitent vivre le week-end de sport automobile au Norisring dans la grande tribune en pierre avec une vue parfaite sur la longue ligne droite de départ et d'arrivée, le virage en épingle et la voie des stands, le prix est de 74 euros. Les familles ont la priorité : les enfants et les jeunes de moins de 16 ans accompagnés d'un adulte ont accès gratuitement à la légendaire tribune de pierre.

Le libre accès au paddock est inclus dans tous les billets, les fans pourront approcher de près les voitures de course DTM et les pilotes lors du pitwalk et des séances d'autographes au bord de l'idyllique étang de la Douzaine et sur la grande prairie Zeppelin. Dans le programme-cadre, les spectateurs pourront voir pour la première fois l'ADAC GT4 Germany, et pour la première fois, une série de courses entièrement électriques, la NXT Gen Cup, sera également présente à Nuremberg. La BMW M2 Cup sera également présente au Norisring pour une action de coupe de marque. Pour le 40e anniversaire du DTM cette année, tous les visiteurs du Norisring peuvent se réjouir de voir des voitures de course historiques et de parcourir l'histoire variée du DTM lors de la DTM Classic.