I tifosi possono ora acquistare i biglietti per il Norisring

È iniziata la prevendita dei biglietti per la gara clou della stagione del DTM al Norisring. I soci ADAC ricevono uno sconto del 10%. Grande festa per celebrare il 40° anniversario del DTM con gare storiche nella metropoli francone.

Il Norisring di Norimberga è uno degli appuntamenti clou del DTM: i biglietti per il quarto weekend di gara (dal 5 al 7 luglio) sono ora in vendita. I biglietti per il DTM al Norisring e per tutte le altre sette gare sono disponibili online su dtm.com. Il breve circuito cult di 2,2 chilometri nel cuore di Norimberga è noto anche come la "Monaco della Franconia" per il suo fascino particolare ed è molto apprezzato da piloti e fan. I soci ADAC beneficiano di uno sconto del 10% sull'acquisto online dei biglietti per il Norisring. Tutti i biglietti includono un biglietto VGN, che consente ai visitatori di viaggiare gratuitamente e in modo sostenibile con i mezzi pubblici.

Sull'unico circuito cittadino della Germania, gli spettatori possono assistere da vicino alle azioni di gara e vedere le auto in transito più spesso che su qualsiasi altro circuito. Per vivere il weekend motoristico al Norisring dalla grande tribuna in pietra con una vista perfetta sul lungo rettilineo di partenza e arrivo, sui tornanti e sulla corsia dei box, il biglietto costa 74 euro. Le famiglie hanno la priorità: i bambini e i ragazzi sotto i 16 anni entrano gratuitamente nella leggendaria tribuna in pietra se accompagnati da un adulto.

L'accesso gratuito al paddock è incluso in tutti i biglietti e i fan possono avvicinarsi alle auto da corsa e ai piloti del DTM sull'idilliaco Dutzendteich e sul grande prato Zeppelin durante la passeggiata ai box e le sessioni di autografi. Nell'ambito del programma di supporto, gli spettatori potranno sperimentare per la prima volta l'ADAC GT4 Germany, mentre la NXT Gen Cup, una serie di corse completamente elettriche, sarà ospite a Norimberga per la prima volta. Anche la BMW M2 Cup offrirà al Norisring un'intensa azione di coppa monomarca. Per celebrare il 40° anniversario del DTM quest'anno, tutti i visitatori del Norisring potranno ammirare auto da corsa storiche e un viaggio attraverso la variegata storia del DTM al DTM Classic.