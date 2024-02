Os fãs já podem comprar bilhetes para o Norisring

Começou a venda antecipada de bilhetes para o ponto alto da época do DTM em Norisring. Os membros do ADAC beneficiam de um desconto de 10%. Grande festa para celebrar o 40º aniversário do DTM com corridas históricas na metrópole da Francónia.

O Norisring, em Nuremberga, é um dos pontos altos do DTM - os bilhetes para o quarto fim de semana de corridas (5 a 7 de julho) já estão à venda. Os bilhetes para o DTM em Norisring e para todas as outras sete corridas estão disponíveis online em dtm.com. O curto circuito de culto de 2,2 quilómetros, situado no coração de Nuremberga, é também conhecido como o "Mónaco da Francónia", devido ao seu estilo especial, e é muito popular entre pilotos e fãs. Os membros da ADAC também beneficiam de um desconto de 10% na compra de bilhetes online para o Norisring. Todos os bilhetes incluem um bilhete VGN, que permite aos visitantes viajar gratuitamente e de forma sustentável em transportes públicos.

No único circuito de rua da Alemanha, os espectadores podem aproximar-se da ação das corridas e ver os carros a passar com mais frequência do que em qualquer outra pista de corridas. Se quiser viver o fim de semana de desporto automóvel no Norisring a partir da grande bancada de pedra, com uma vista perfeita para a longa reta da meta, para a curva em gancho e para as boxes, o bilhete custa 74 euros. As famílias têm prioridade: as crianças e os jovens com menos de 16 anos têm entrada gratuita na lendária bancada de pedra, desde que acompanhados por um adulto.

O acesso gratuito ao paddock está incluído em todos os bilhetes, e os fãs podem aproximar-se dos carros de corrida e dos pilotos do DTM no idílico Dutzendteich e no grande prado Zeppelin durante o passeio pelas boxes e as sessões de autógrafos. Como parte do programa de apoio, os espectadores podem experimentar o ADAC GT4 Alemanha pela primeira vez, enquanto a NXT Gen Cup, uma série de corridas totalmente eléctrica, será convidada em Nuremberga pela primeira vez. A BMW M2 Cup também oferece uma ação de competição de uma só marca em Norisring. Para assinalar o 40º aniversário do DTM este ano, todos os visitantes de Norisring podem esperar carros de corrida históricos e uma viagem através da variada história do DTM no DTM Classic.