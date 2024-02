Mercedes-AMG annonce la sélection DTM pour la saison 2024

Pas de surprise sur le front AMG : Lucas Auer, Maro Engel, Luca Stolz et Arjun Maini prendront le départ pour la marque en DTM. WINWARD Racing et Haupt Racing Team engageront les voitures.

Mercedes-AMG Customer Racing se présente à nouveau au départ de la saison DTM 2024 avec une équipe de haut niveau. Avec le Mercedes-AMG Team HRT et le Mercedes-AMG Team WINWARD Racing, la marque de voitures de performance et de sport mise sur deux équipes de performance établies et très respectées. Le quatuor Lucas Auer, Maro Engel, Arjun Maini et Luca Stolz se lance dans la compétition pour le prestigieux titre DTM avec les voitures de course d'Affalterbach. En accord avec le 40e anniversaire du DTM, Mercedes-AMG célèbre 130 ans de sport automobile sous le signe de l'étoile - sous la devise "Defining Motorsport since 1894".

Avec Arjun Maini, 26 ans, et Luca Stolz, 28 ans, l'équipe Mercedes-AMG HRT mise sur une paire de pilotes qui a fait ses preuves. Ce duo forme depuis 2022 l'équipe de l'écurie de Drees. L'année dernière, Luca Stolz a remporté une victoire et un podium sur le Sachsenring avec l'équipe Mercedes-AMG HRT, ainsi qu'un autre podium à Zandvoort et au Lausitzring. En 2024, il entamera sa troisième saison complète de DTM.

Maini a été le premier pilote indien à faire ses débuts en DTM en 2021. La même année, il est entré dans l'histoire en se classant deuxième sur le Norisring. En 2023, il a montré une courbe de forme positive dans la deuxième moitié de la saison. Cette année-là, Maini est passé du statut de pilote junior à celui de pilote Mercedes-AMG Performance.

Pour l'équipe Mercedes-AMG WINWARD Racing, Lucas Auer et Maro Engel, deux professionnels du DTM aussi expérimentés que performants, prendront le départ. L'Autrichien de 29 ans roule depuis 2021 pour l'équipe d'Altendiez. Depuis ses débuts en 2015, Auer a pris 139 départs au total. En 2022, il a terminé le classement général en tant que vice-champion.

Engel a participé pour la première fois au DTM pour Mercedes-AMG en 2008. L'année dernière, l'ambassadeur de la marque Mercedes-AMG a fait forte impression avec une victoire souveraine à Zandvoort. Lors de la saison 2024, il recevra un honneur particulier. À l'occasion du jubilé des 130 ans de sport automobile sous la devise "Defining Motorsport since 1894", sa Mercedes-AMG GT3 portera le numéro de départ du jubilé 130.

Avec son line-up pour 2024, Mercedes-AMG Customer Racing poursuit son histoire couronnée de succès lors de la 35e saison de Mercedes-Benz en DTM. Avec sa mission de lutte pour le titre, Mercedes-AMG souhaite ramener le trophée DTM à Affalterbach après 2021.

Le calendrier du championnat organisé par l'ADAC comprend à nouveau huit étapes avec un total de 16 courses en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas. La chasse au neuvième titre constructeur en DTM débutera pour Mercedes-AMG avec l'ouverture de la saison du 26 au 28 avril au Motorsport Arena d'Oschersleben. La première rencontre entre tous les participants au DTM aura lieu dès les journées d'essais officielles début avril à Hockenheim.

Christoph Sagemüller, directeur de Mercedes-AMG Motorsport : "Dans l'histoire du DTM depuis 1984, nous avons, en tant que marque, une longue et très fructueuse histoire à laquelle nous voulons bien sûr rendre justice. La saison DTM 2023 n'a pas du tout répondu à nos attentes, comme chacun sait. Nous avons été à la traîne de la compétition pendant de longues périodes. Afin de pouvoir renouer avec nos anciens succès, nous nous concentrons sur la saison à venir. Notre objectif est clairement défini avec la lutte pour le championnat. Je me réjouis donc, avec nos équipes et nos partenaires, d'une saison passionnante et captivante".

Stefan Wendl, directeur de Mercedes-AMG Customer Racing : "La Mercedes-AMG GT3 est une voiture extrêmement compétitive par rapport à nos succès internationaux. L'année dernière, en DTM, nous n'avons pas été en mesure d'exploiter ce potentiel pour la course au titre. Durant l'hiver, nous avons posé les bons jalons pour 2024 et nous nous sentons idéalement positionnés avec notre line-up de deux teams de performance et quatre pilotes de performance. Je tiens à remercier Klaus Landgraf et toute son équipe pour la saison dernière. Sur le plan stratégique, nous allons confier à l'équipe Mercedes-AMG Landgraf une autre mission qui sera annoncée ultérieurement".

Lucas Auer, Mercedes-AMG Team WINWARD Racing #22 : "Je suis très heureux d'entamer notre quatrième saison commune en DTM avec WINWARD Racing. L'hiver a été intense et nous avons travaillé dur pour continuer à nous améliorer dans différents domaines et créer les conditions d'une année réussie. Je suis impatient d'apporter les connaissances acquises sur la piste".

Maro Engel, Mercedes-AMG Team WINWARD Racing #130 : "Je garde de très bons souvenirs de ma collaboration avec WINWARD Racing jusqu'à présent, par exemple de notre victoire commune à Daytona. L'équipe a réalisé des performances impressionnantes dans toutes les séries jusqu'à présent. En DTM, j'avais encore une marge de progression la saison dernière. Nous avons donc profité de l'hiver pour nous mettre dans la meilleure position possible pour la lutte pour le championnat. Le jubilé des 130 ans du sport automobile est bien sûr quelque chose de très spécial. C'est un honneur pour moi de pouvoir présenter le numéro 130".

Arjun Maini, Mercedes-AMG Team HRT #36 : "Je suis incroyablement heureux de faire à nouveau partie de Mercedes-AMG en DTM en 2024, et ce pour la troisième année avec HRT et Luca comme coéquipier. Le DTM est toujours un énorme défi et je veux, avec l'équipe, mettre en pratique tout ce que j'ai appris et l'expérience acquise au cours des années précédentes afin de fournir des résultats forts et constants cette saison ! Je me réjouis particulièrement du Norisring. J'apprécie beaucoup l'atmosphère de cet endroit et, en plus, j'y ai décroché mon premier podium en DTM".

Luca Stolz, Mercedes-AMG Team HRT #4 : "Le DTM est la série GT3 la plus puissante au monde et je suis méga motivé pour faire à nouveau mes preuves dans cet environnement. Le grand objectif est bien sûr de courir pour le championnat. Ces deux dernières années, nous avons montré que nous étions une combinaison gagnante. Si nous réalisons ces performances de manière constante, tout est possible. C'est toujours un avantage de concourir avec une équipe bien rodée. Je suis très heureux d'être à nouveau au départ avec HRT et de poursuivre notre travail fructueux".