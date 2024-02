Mercedes-AMG annuncia la formazione del DTM per la stagione 2024

Mercedes-AMG Customer Racing schiererà ancora una volta una formazione di alto livello nella stagione 2024 del DTM. Con il Mercedes-AMG Team HRT e il Mercedes-AMG Team WINWARD Racing, il marchio di auto sportive e ad alte prestazioni si affida a due team affermati e molto rispettati. Il quartetto composto da Lucas Auer, Maro Engel, Arjun Maini e Luca Stolz si contenderà il prestigioso titolo DTM con le auto da corsa di Affalterbach. In occasione del 40° anniversario del DTM, Mercedes-AMG celebra 130 anni di sport motoristici sotto la bandiera della Stella, all'insegna del motto "Defining Motorsport since 1894".

Con il 26enne Arjun Maini e il 28enne Luca Stolz, il Mercedes-AMG Team HRT punta su un'accoppiata di piloti collaudata. Il duo forma la line-up della squadra corse di Drees dal 2022. L'anno scorso, Luca Stolz e il Mercedes-AMG Team HRT hanno ottenuto una vittoria e un podio al Sachsenring e un altro podio a Zandvoort e al Lausitzring. Inizierà la sua terza stagione completa nel DTM nel 2024.

Maini è stato il primo pilota indiano a debuttare nel DTM nel 2021. Nello stesso anno è entrato nella storia con il secondo posto al Norisring. Nel 2023, ha mostrato una curva di forma positiva nella seconda metà della stagione. Quest'anno, Maini è passato da pilota junior a pilota Mercedes-AMG Performance.

Due professionisti del DTM di pari esperienza e successo, Lucas Auer e Maro Engel, si schiereranno per il Mercedes-AMG Team WINWARD Racing. Il 29enne austriaco guida per il team di Altendiez dal 2021. Auer ha fatto un totale di 139 partenze dal suo debutto nel 2015. Nel 2022 si è classificato secondo nella classifica generale.

Engel ha gareggiato per la prima volta per la Mercedes-AMG nel DTM nel 2008. L'anno scorso, l'ambasciatore del marchio Mercedes-AMG ha impressionato con una vittoria di prestigio a Zandvoort. Riceverà un'onorificenza speciale nella stagione 2024. Per celebrare i 130 anni di motorsport all'insegna del motto "Defining Motorsport since 1894", la sua Mercedes-AMG GT3 porterà il numero 130 dell'anniversario.

Mercedes-AMG Customer Racing continua la sua storia di successo nella 35esima stagione di Mercedes-Benz nel DTM con la formazione per il 2024. Mercedes-AMG è in missione per riportare il trofeo DTM ad Affalterbach dopo il 2021.

Il calendario del campionato organizzato dall'ADAC prevede ancora una volta otto tappe per un totale di 16 gare in Germania, Austria e Paesi Bassi. La caccia al nono titolo costruttori nel DTM inizia per Mercedes-AMG con l'apertura della stagione alla Motorsport Arena di Oschersleben dal 26 al 28 aprile. Il primo incontro tra tutti i partecipanti al DTM avverrà in occasione dei test ufficiali di Hockenheim all'inizio di aprile.

Christoph Sagemüller, responsabile di Mercedes-AMG Motorsport: "Nella storia del DTM dal 1984, noi come marchio abbiamo una storia lunga e di grande successo, che ovviamente vogliamo rispettare. Come sappiamo, la stagione 2023 del DTM non ha soddisfatto affatto le nostre aspettative. Per lunghi tratti siamo rimasti indietro rispetto alla concorrenza. Ci stiamo concentrando sulla prossima stagione per costruire i nostri precedenti successi. Il nostro obiettivo è chiaramente definito con la lotta per il campionato. Insieme ai nostri team e ai nostri partner, mi aspetto quindi una stagione entusiasmante e avvincente".

Stefan Wendl, responsabile di Mercedes-AMG Customer Racing: "Se confrontata con i nostri successi internazionali, la Mercedes-AMG GT3 è una vettura estremamente competitiva. Lo scorso anno, nel DTM, non siamo riusciti a sfruttare questo potenziale per la lotta al titolo. Durante l'inverno, abbiamo tracciato la giusta rotta per il 2024 e ci sentiamo in una posizione ideale con il nostro schieramento di due team e quattro piloti performanti. I miei più sinceri ringraziamenti vanno a Klaus Landgraf e a tutto il suo team per la scorsa stagione. Affideremo strategicamente a Mercedes-AMG Team Landgraf un altro incarico, che sarà annunciato in seguito."

Lucas Auer, Mercedes-AMG Team WINWARD Racing #22: "Sono molto felice di iniziare la nostra quarta stagione DTM insieme a WINWARD Racing. L'inverno è stato intenso e abbiamo lavorato duramente per migliorare ulteriormente in varie aree e creare le condizioni per un anno di successo. Non vedo l'ora di portare in pista le conoscenze acquisite".

Maro Engel, Mercedes-AMG Team WINWARD Racing #130: "Ho ricordi molto belli della mia precedente collaborazione con WINWARD Racing, ad esempio la nostra vittoria congiunta a Daytona. Il team ha mostrato prestazioni impressionanti in tutte le serie finora. La scorsa stagione avevo ancora margini di miglioramento nel DTM. Per questo abbiamo sfruttato l'inverno per metterci nella migliore posizione possibile per lottare per il campionato. Il 130° anniversario del motorsport è ovviamente qualcosa di molto speciale. È un onore per me poter presentare la vettura numero 130".

Arjun Maini, Mercedes-AMG Team HRT #36: "Sono incredibilmente entusiasta di partecipare nuovamente al DTM nel 2024 come membro di Mercedes-AMG e per il terzo anno con HRT e Luca come compagni di squadra. Il DTM è sempre una grande sfida e, insieme al team, voglio mettere in pratica tutto ciò che ho imparato e l'esperienza degli anni precedenti per ottenere risultati consistenti in questa stagione! Sono particolarmente impaziente di correre al Norisring. Mi piace molto l'atmosfera che si respira in questo circuito, dove ho anche conquistato il mio primo podio nel DTM".

Luca Stolz, Mercedes-AMG Team HRT #4: "Il DTM è la serie GT3 più forte al mondo e sono molto motivato a dimostrare ancora una volta il mio valore in questo ambiente. Naturalmente, il grande obiettivo è quello di competere per il campionato. Negli ultimi due anni abbiamo dimostrato di essere una combinazione vincente. Se riusciamo a fornire costantemente queste prestazioni, tutto è possibile. È sempre un vantaggio competere con una squadra ben coordinata. Sono molto felice di tornare sulla griglia di partenza con l'HRT e di continuare il nostro lavoro di successo".