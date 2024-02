Mercedes-AMG anuncia o alinhamento do DTM para a época de 2024

A Mercedes-AMG Customer Racing voltará a apresentar um alinhamento de alto calibre na época de 2024 do DTM. Com a Mercedes-AMG Team HRT e a Mercedes-AMG Team WINWARD Racing, a marca de automóveis desportivos e de performance conta com duas equipas de performance estabelecidas e altamente respeitadas. O quarteto formado por Lucas Auer, Maro Engel, Arjun Maini e Luca Stolz irá competir pelo prestigiado título do DTM com os carros de corrida de Affalterbach. Para assinalar o 40º aniversário do DTM, a Mercedes-AMG está a celebrar 130 anos de desporto motorizado sob a bandeira da estrela - sob o lema "Definindo o desporto motorizado desde 1894".

Com Arjun Maini, de 26 anos, e Luca Stolz, de 28, a Mercedes-AMG Team HRT conta com uma dupla de pilotos com provas dadas. A dupla forma o alinhamento da equipa de corrida de Drees desde 2022. No ano passado, Luca Stolz e a Mercedes-AMG Team HRT garantiram uma vitória e um pódio em Sachsenring, bem como outro pódio em Zandvoort e Lausitzring. Começará a sua terceira época completa do DTM em 2024.

Maini foi o primeiro piloto indiano a fazer a sua estreia no DTM em 2021. Fez história no mesmo ano com o segundo lugar em Norisring. Em 2023, mostrou uma curva de forma positiva na segunda metade da época. Este ano, Maini passou de piloto júnior a piloto da Mercedes-AMG Performance.

Dois profissionais do DTM igualmente experientes e bem sucedidos, Lucas Auer e Maro Engel, alinharão pela Mercedes-AMG Team WINWARD Racing. O austríaco de 29 anos tem conduzido para a equipa de Altendiez desde 2021. Auer fez um total de 139 partidas desde sua estreia em 2015. Em 2022, terminou como segundo classificado na classificação geral.

Engel competiu pela primeira vez pela Mercedes-AMG no DTM em 2008. No ano passado, o embaixador da marca Mercedes-AMG impressionou com uma vitória imponente em Zandvoort. Receberá uma homenagem especial na época de 2024. Para assinalar os 130 anos do desporto automóvel sob o lema "Defining Motorsport since 1894", o seu Mercedes-AMG GT3 ostentará o número de aniversário 130.

A Mercedes-AMG Customer Racing continua a sua história de sucesso na 35ª época da Mercedes-Benz no DTM com o alinhamento para 2024. A Mercedes-AMG está numa missão para trazer o troféu do DTM de volta a Affalterbach depois de 2021.

O calendário do campeonato organizado pela ADAC inclui mais uma vez oito paragens com um total de 16 corridas na Alemanha, Áustria e Holanda. A caça ao nono título de construtores no DTM começa para a Mercedes-AMG com a abertura da época no Motorsport Arena Oschersleben, de 26 a 28 de abril. A primeira reunião de todos os participantes no DTM terá lugar nos dias de testes oficiais em Hockenheim, no início de abril.

Christoph Sagemüller, Diretor da Mercedes-AMG Motorsport: "Na história do DTM desde 1984, nós, enquanto marca, temos uma história longa e muito bem sucedida, à qual queremos obviamente estar à altura. Como sabemos, a época de 2023 do DTM não correspondeu de todo às nossas expectativas. Ficámos atrás da concorrência durante longos períodos. Estamos a concentrar-nos na próxima época para dar continuidade aos nossos sucessos anteriores. O nosso objetivo está claramente definido com a luta pelo campeonato. Juntamente com as nossas equipas e parceiros, estou ansioso por uma época excitante e emocionante".

Stefan Wendl, Diretor da Mercedes-AMG Customer Racing: "Comparado com os nossos sucessos internacionais, o Mercedes-AMG GT3 é um carro extremamente competitivo. No DTM, no ano passado, não fomos capazes de concretizar este potencial para a luta pelo título. Durante o inverno, definimos o rumo certo para 2024 e sentimo-nos idealmente posicionados com o nosso alinhamento de duas equipas de desempenho e quatro pilotos de desempenho. Os meus sinceros agradecimentos a Klaus Landgraf e a toda a sua equipa pela época passada. Iremos estrategicamente confiar à Mercedes-AMG Team Landgraf outra tarefa, que será anunciada numa data posterior."

Lucas Auer, Mercedes-AMG Team WINWARD Racing #22: "Estou muito contente por começar a nossa quarta época do DTM com a WINWARD Racing. O inverno foi intenso e trabalhámos arduamente para melhorar ainda mais em várias áreas e criar as condições para um ano de sucesso. Mal posso esperar para levar o conhecimento que adquirimos para a pista de corrida."

Maro Engel, Mercedes-AMG Team WINWARD Racing #130: "Tenho boas recordações da minha anterior colaboração com a WINWARD Racing, por exemplo, a nossa vitória conjunta em Daytona. A equipa tem mostrado desempenhos impressionantes em todas as séries até agora. Na época passada, ainda havia espaço para melhorar no DTM. Por isso, aproveitámos o inverno para nos colocarmos na melhor posição possível para lutar pelo campeonato. O 130º aniversário do desporto automóvel é obviamente algo muito especial. É uma honra para mim poder apresentar o carro número 130."

Arjun Maini, Mercedes-AMG Team HRT #36: "Estou incrivelmente entusiasmado por voltar a competir no DTM em 2024 como parte da Mercedes-AMG, e pelo terceiro ano com a HRT e o Luca como companheiros de equipa. O DTM é sempre um enorme desafio e, juntamente com a equipa, quero pôr em prática tudo o que aprendi e experimentei nos anos anteriores para obter resultados consistentemente fortes esta época! Estou particularmente ansioso por Norisring. Gosto muito da atmosfera deste local e também fiz lá o meu primeiro pódio do DTM."

Luca Stolz, Mercedes-AMG Team HRT #4: "O DTM é a série GT3 mais forte do mundo e estou super motivado para provar o meu valor novamente neste ambiente. Claro que o grande objetivo é competir pelo campeonato. Mostrámos nos últimos dois anos que somos uma combinação vencedora. Se tivermos estes desempenhos de forma consistente, tudo é possível. É sempre uma vantagem competir com uma equipa bem coordenada. Estou muito feliz por estar de volta à grelha com a HRT e por continuar o nosso trabalho de sucesso."