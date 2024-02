WINWARD Racing veut combler ses lacunes en qualifications

Mercedes-AMG a annoncé sa sélection pour la saison 2024 du DTM. Lucas Auer entame sa quatrième saison avec WINWARD Racing. Maro Engel rejoint également l'écurie germano-texane et passe de Landgraf Motorsport à WINWARD Racing.

Cela signifie l'arrêt provisoire du DTM de David Schumacher, qui avait déjà été annoncé il y a quelques semaines. Le fils de Ralf Schumacher a couru ces deux dernières années pour l'équipe de Christian Hohenadel en DTM et a connu de grandes difficultés dans l'environnement de la série de courses la plus connue d'Allemagne.

Mais son partenaire Lucas Auer, considéré comme l'un des pilotes DTM actuels les plus performants, a lui aussi connu des difficultés et n'a terminé la saison qu'à la neuvième place du classement général. La seule lueur d'espoir pour le Tyrolien a été le week-end pluvieux et chaotique du Nürburgring. Dans l'Eifel, il s'est classé troisième et deuxième lors du match à domicile de son équipe - ce devaient être les seuls podiums de l'écurie de toute la saison.

Le chef d'équipe Christian Hohenadel, qui a lui-même été un pilote GT3 couronné de succès : "Nous abordons la nouvelle saison en très bonne position et avec une motivation maximale. Nous avons passé la pause hivernale à analyser soigneusement l'année écoulée et nous avons littéralement retourné chaque pierre. Notre point faible était clairement les essais de qualification, et quiconque connaît la densité brutale des performances en DTM sait à quel point la position de départ est importante dans ce peloton de haut niveau. Ce n'est pas le seul point sur lequel nous allons nous préparer méticuleusement pour la saison à venir, car une chose est claire : ce n'est pas l'idée olympique qui nous motive tous. Mais plutôt une volonté inconditionnelle de gagner" !