WINWARD Racing vuole eliminare i punti deboli delle qualifiche

Mercedes-AMG ha annunciato la formazione per la stagione 2024 del DTM. Lucas Auer entra nella sua quarta stagione con WINWARD Racing. Anche Maro Engel si unisce alla scuderia tedesco-texana e passa da Landgraf Motorsport a WINWARD Racing.

Questo significa che David Schumacher si è temporaneamente ritirato dal DTM, come annunciato qualche settimana fa. Il figlio di Ralf Schumacher ha guidato per il team di Christian Hohenadel nel DTM negli ultimi due anni e ha incontrato molte difficoltà nella serie di corse più famosa della Germania.

Tuttavia, anche il suo compagno Lucas Auer, considerato uno dei piloti di maggior successo dell'attuale DTM, ha faticato e ha concluso la stagione solo al nono posto nella classifica generale. L'unico raggio di speranza per il tirolese è stato il caotico weekend di pioggia al Nürburgring. Nell'Eifel, ha ottenuto un terzo e un secondo posto nella gara di casa della sua squadra, che sarebbero stati gli unici podi dell'intera stagione.

Il team principal Christian Hohenadel, che è stato a sua volta un pilota GT3 di successo: "Siamo ben posizionati e molto motivati ad affrontare la nuova stagione. Abbiamo trascorso la pausa invernale analizzando con attenzione l'anno passato, letteralmente rivoltando ogni pietra. Il nostro punto debole erano chiaramente le qualifiche, e chiunque abbia familiarità con la brutale densità di potenza del DTM sa quanto sia importante la posizione in griglia in questo campo di alta classe. Non solo ci prepareremo meticolosamente per la prossima stagione in questo senso, perché una cosa è chiara: non è l'idea olimpica che ci guida tutti. È la volontà incondizionata di vincere!".