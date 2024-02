A WINWARD Racing quer corrigir os pontos fracos da qualificação

A Mercedes-AMG anunciou o alinhamento para a época de 2024 do DTM. Lucas Auer entra na sua quarta época com a WINWARD Racing. Maro Engel também se junta à equipa germano-texana e passa da Landgraf Motorsport para a WINWARD Racing.

Isto significa que David Schumacher se retirou temporariamente do DTM, o que tinha sido anunciado há algumas semanas. O filho de Ralf Schumacher conduziu para a equipa de Christian Hohenadel no DTM nos últimos dois anos e teve muitas dificuldades na mais conhecida série de corridas da Alemanha.

No entanto, o seu parceiro Lucas Auer, que é considerado um dos pilotos mais bem sucedidos do DTM atual, também teve dificuldades e apenas terminou a época em nono lugar na classificação geral. O único raio de esperança para o tirolês foi o caótico fim de semana de chuva em Nürburgring. No Eifel, terminou em terceiro e segundo na corrida em casa da sua equipa - estes foram os únicos pódios da equipa em toda a época.

O Diretor de Equipa Christian Hohenadel, que foi ele próprio um piloto de GT3 de sucesso: "Estamos muito bem posicionados e altamente motivados para a nova época. Passámos as férias de inverno a analisar cuidadosamente o ano passado, literalmente revirando todas as pedras. O nosso ponto fraco foi claramente a qualificação, e qualquer pessoa familiarizada com a brutal densidade de potência no DTM sabe como a posição na grelha é importante neste campo de alta classe. Não só nos vamos preparar meticulosamente para a próxima época a este respeito, porque uma coisa é certa: não é a ideia olímpica que nos move a todos. É uma vontade incondicional de vencer!"