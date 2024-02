Constance chez Haupt Racing Team en DTM 2024

Luca Stolz et l'Indien Arjun Maini seront à nouveau au départ du DTM en 2024 pour l'équipe Haupt Racing. Le duo entame sa troisième saison commune pour l'écurie Mercedes-AMG, qui a remporté le titre en 2021 avec Maximilian Götz au terme d'une finale qui a suscité la discussion.

L'année dernière, l'équipe de Drees, près de la boucle nord du Nürburgring, était l'équipe Mercedes-AMG la plus performante en DTM. Luca Stolz a pu fêter une victoire sur le Sachsenring. D'autres podiums ont suivi à Zandvoort, sur le Lausitzring et sur le Sachsenring pour l'as de l'AMG GT3.

Avec 30 points, l'Indien Arjun Maini a terminé l'année de course à la 20e place du classement général. En 2024, Maini souhaite décrocher son premier podium lors de sa quatrième saison en DTM.

Cinquième au classement par équipe, HRT a été l'équipe la plus performante de Mercedes-AMG en DTM en 2023. Mais Christoph Sagemüller, directeur de Mercedes-AMG Motorsport, souligne : "La saison DTM 2023 n'a pas du tout répondu à nos attentes, c'est bien connu. Nous avons été à la traîne de la compétition pendant de longues périodes".

L'équipe Haupt Racing Team souhaite s'établir en 2024 comme la meilleure équipe Mercedes en DTM, mais elle veut en même temps se battre pour le titre et faire ainsi oublier la saison difficile de 2023.

Ulrich Fritz, directeur général de l'équipe Haupt Racing : "Nous entamons la quatrième saison de DTM avec Mercedes-AMG et souhaitons profiter de cette occasion pour vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée. Avec notre line-up, nous misons également sur la continuité et proposons, avec Arjun et Luca, notre paire de pilotes éprouvée pour la troisième année consécutive. L'équipe est parfaitement rodée à tous points de vue, ce qui sera un grand avantage. Le fait d'avoir terminé la saison dernière en tant que meilleure équipe Mercedes-AMG, tant au niveau du classement des pilotes que de celui des équipes, nous motive encore plus. Nous envisageons la saison à venir de manière extrêmement positive".