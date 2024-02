Coerenza per il team Haupt Racing nel DTM 2024

Luca Stolz e il pilota indiano Arjun Maini torneranno a far parte dell'Haupt Racing Team nel DTM nel 2024. I due entrano nella loro terza stagione insieme per la scuderia Mercedes-AMG, che ha vinto il titolo 2021 con Maximilian Götz in un finale discutibile.

L'anno scorso, il team di Drees, vicino al Nürburgring-Nordschleife, è stato il team Mercedes-AMG di maggior successo nel DTM. Luca Stolz ha festeggiato una vittoria al Sachsenring. Altri podi per l'asso della AMG GT3 sono seguiti a Zandvoort, al Lausitzring e al Sachsenring.

L'indiano Arjun Maini ha concluso l'anno agonistico al 20° posto assoluto con 30 punti. Maini punta al suo primo podio nella sua quarta stagione DTM nel 2024.

Con il quinto posto nella classifica a squadre, l'HRT è stato il team Mercedes-AMG di maggior successo nel DTM nel 2023. Tuttavia, Christoph Sagemüller, responsabile di Mercedes-AMG Motorsport, sottolinea: "Come sappiamo, la stagione DTM 2023 non ha soddisfatto affatto le nostre aspettative. Per lunghi tratti siamo rimasti indietro rispetto alla concorrenza".

L'Haupt Racing Team vorrebbe affermarsi come il miglior team Mercedes nel DTM anche nel 2024, ma vorrebbe anche essere in lizza per il titolo e quindi recuperare la difficile stagione 2023.

Ulrich Fritz, Amministratore Delegato del Team Haupt Racing: "Stiamo entrando nella nostra quarta stagione DTM insieme a Mercedes-AMG e vorremmo cogliere l'occasione per ringraziarli per la fiducia che hanno riposto in noi. Con la nostra formazione puntiamo anche sulla continuità e con Arjun e Luca offriamo per il terzo anno consecutivo la nostra collaudata coppia di piloti. La squadra è ben collaudata sotto ogni punto di vista, il che sarà un grande vantaggio. L'aver concluso la scorsa stagione come miglior team Mercedes-AMG sia nella classifica piloti che in quella di squadra ci dà un'ulteriore motivazione. Siamo estremamente positivi per la prossima stagione".