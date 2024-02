Consistência para a equipa Haupt Racing no DTM 2024

Luca Stolz e o piloto indiano Arjun Maini voltarão a alinhar pela Haupt Racing Team no DTM em 2024. A dupla está a entrar na sua terceira temporada juntos para a equipa de corrida Mercedes-AMG, que ganhou o título de 2021 com Maximilian Götz numa final discutível.

No ano passado, a equipa de Drees, perto de Nürburgring-Nordschleife, foi a equipa Mercedes-AMG de maior sucesso no DTM. Luca Stolz celebrou uma vitória em Sachsenring. Seguiram-se outros pódios para o ás do AMG GT3 em Zandvoort, Lausitzring e Sachsenring.

O indiano Arjun Maini terminou o ano de corridas em 20º lugar na geral com 30 pontos. Maini tem como objetivo o seu primeiro lugar no pódio na sua quarta época de DTM em 2024.

Em quinto lugar na classificação por equipas, a HRT foi a equipa mais bem sucedida da Mercedes-AMG no DTM em 2023. No entanto, Christoph Sagemüller, Diretor da Mercedes-AMG Motorsport, sublinha: "Como sabemos, a época de 2023 do DTM não correspondeu de todo às nossas expectativas. Estivemos atrás da concorrência durante longos períodos".

A Haupt Racing Team gostaria de se estabelecer como a melhor equipa Mercedes no DTM também em 2024, mas também gostaria de estar na luta pelo título e, assim, compensar a difícil temporada de 2023.

Ulrich Fritz, Diretor Geral da Haupt Racing Team: "Estamos a entrar na nossa quarta época do DTM em conjunto com a Mercedes-AMG e gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para lhes agradecer a confiança que depositaram em nós. Com a nossa formação, também nos concentramos na continuidade e, com o Arjun e o Luca, estamos a oferecer a nossa comprovada dupla de pilotos pelo terceiro ano consecutivo. A equipa está bem ensaiada em todos os aspectos, o que será uma grande vantagem. Terminar a época passada como a melhor equipa Mercedes-AMG, tanto na classificação de pilotos como na de equipas, dá-nos uma motivação adicional. Estamos extremamente optimistas em relação à próxima época".