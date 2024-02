Arrêt du DTM : quelle suite pour Landgraf Motorsport ?

Après une seule saison, le projet DTM de Landgraf Motorsport est déjà terminé. En 2023, l'équipe de Gensingen a engagé deux Mercedes-AMG GT3 dans la série de courses la plus connue d'Allemagne. Maro Engel et Jusuf Owega ont piloté les deux voitures de l'équipe de Klaus Landgraf.

Alors que l'as du DTM Engel prendra le départ en 2024 pour WINWARD Racing, la carrière en DTM du pilote junior Mercedes-AMG Owega est pour l'instant terminée.

Ce qui est sûr, c'est que l'écurie de Rhénanie-Palatinat continuera à courir avec Mercedes-AMG en 2024. "Je tiens à remercier Klaus Landgraf et toute son équipe pour la dernière saison. Sur le plan stratégique, nous allons confier à l'équipe Mercedes-AMG Landgraf une autre mission qui sera annoncée ultérieurement", a déclaré Stefan Wendl, directeur de Mercedes-AMG Customer Racing.

Une rumeur circule dans le milieu du sport automobile selon laquelle l'équipe Landgraf se concentrera à l'avenir davantage sur le travail avec les jeunes et prendra le départ de l'ADAC GT Masters avec deux Mercedes-AMG GT3. L'écurie de Klaus Landgraf a déjà remporté de nombreux succès dans la série GT3 de longue date de l'ADAC, qui entamera sa 18e saison en 2024 et qui sera davantage développée en tant que série de jeunes talents du DTM en 2024. En 2022, l'équipe a remporté le titre avec Raffaele Marciello. L'année suivante, Salman Owega et Elias Seppänen ont défendu leur titre.