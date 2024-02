Reforma do DTM: O que se segue para a Landgraf Motorsport?

Após apenas uma época, o projeto DTM da Landgraf Motorsport já chegou ao fim. Em 2023, a equipa de Gensingen inscreveu dois Mercedes-AMG GT3 na série de corridas mais conhecida da Alemanha. Maro Engel e Jusuf Owega conduziram os dois carros da equipa de Klaus Landgraf.

Enquanto Engel, um dos ases do DTM, irá competir pela WINWARD Racing em 2024, a carreira de Owega, piloto júnior da Mercedes-AMG no DTM, terminou para já.

O que é certo é que a equipa de corridas da Renânia-Palatinado continuará a competir com a Mercedes-AMG em 2024. "Os meus sinceros agradecimentos a Klaus Landgraf e a toda a sua equipa pela última época. Estrategicamente, confiaremos à Mercedes-AMG Team Landgraf outra tarefa, que será anunciada posteriormente", afirma Stefan Wendl, Diretor da Mercedes-AMG Customer Racing.

Existem rumores na cena do desporto motorizado de que a equipa Landgraf irá concentrar-se mais em jovens talentos no futuro e irá inscrever dois Mercedes-AMG GT3 no ADAC GT Masters. A equipa de corridas de Klaus Landgraf já obteve muitos sucessos na série GT3 de longa data da ADAC, que entrará na sua 18ª época em 2024 e será cada vez mais desenvolvida como uma série júnior do DTM em 2024. Em 2022, a equipa conquistou o título com Raffaele Marciello. No ano seguinte, Salman Owega e Elias Seppänen defenderam o seu título.