Marius Avemarg rejoint l'équipe Haupt Racing Team

Nouvelle recrue de haut niveau pour l'équipe Haupt Racing Team sur le plan technique : Marius Avemarg vient renforcer l'écurie Mercedes de Drees avant la saison 2024.

Via Instagram, il a fait savoir qu'il avait rejoint l'équipe Haupt Racing pour la saison DTM et les autres séries de courses. L'écurie de l'ancien pilote de DTM Hubert Haupt participe également à l'ADAC GT Masters, au GT World Challenge Europe et à la boucle nord du Nürburgring.

Lors de la saison DTM 2024, Luca Stolz et Arjun Maini prendront le départ pour l'équipe de course de l'Eifel.

Après sept années passées ensemble, le directeur technique Marius Avemarg, très apprécié dans le paddock pour ses compétences, a quitté Toksport WRT. Avec l'équipe de Quiddelbach, Avemarg a remporté des succès dans l'ADAC GT Masters, le GT World Challenge Europe et le DTM. Il a également remporté le titre de la Prototype Cup Germany avec l'écurie en 2022.

Chez Toksport WRT, Avemarg a également acquis une grande expérience au volant de la Mercedes-AMG GT3. De 2019 à 2021, l'écurie a pris le départ avec succès avec le bolide d'Affalterbach dans l'ADAC GT Masters, le GT World Challenge Europe et les 24H Series. Cette expérience lui sera désormais utile au sein de l'équipe Haupt Racing.