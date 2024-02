Marius Avemarg si unisce al team Haupt Racing

Marius Avemarg si unisce all'Haupt Racing Team per la stagione 2024 del DTM. L'ex direttore tecnico di Toksport WRT si unisce al team AMG. Tanta esperienza con la Mercedes-AMG GT3.

Un nuovo acquisto di alto livello per l'Haupt Racing Team dal punto di vista tecnico: Marius Avemarg si unisce alla squadra corse Mercedes di Drees in vista della stagione 2024.

Ha annunciato via Instagram di essersi unito all'Haupt Racing Team per la stagione DTM e per le altre serie. La squadra corse dell'ex pilota del DTM Hubert Haupt gareggia anche nell'ADAC GT Masters, nel GT World Challenge Europe e sulla Nürburgring-Nordschleife.

Luca Stolz e Arjun Maini si schiereranno con la squadra corse dell'Eifel nella stagione 2024 del DTM.

Dopo sette anni insieme, il direttore tecnico Marius Avemarg Toksport, molto apprezzato nel paddock per le sue capacità, ha lasciato la WRT. Insieme al team di Quiddelbach, Avemarg ha ottenuto successi nell'ADAC GT Masters, nel GT World Challenge Europe e nel DTM. Con la squadra ha vinto anche il titolo della Prototype Cup Germany nel 2022.

Avemarg ha anche acquisito molta esperienza con la Mercedes-AMG GT3 presso Toksport WRT. Dal 2019 al 2021, la squadra corse ha gareggiato con successo con la vettura di Affalterbach nell'ADAC GT Masters, nel GT World Challenge Europe e nella 24H Series. L'esperienza acquisita gli sarà utile per il team Haupt Racing.