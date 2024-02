Marius Avemarg junta-se à equipa Haupt Racing para a temporada de 2024 do DTM. O antigo Diretor Técnico da Toksport WRT junta-se à equipa AMG. Tem muita experiência com o Mercedes-AMG GT3.

Nova adição de alto calibre à Haupt Racing Team na vertente técnica: Marius Avemarg junta-se à equipa de corridas da Mercedes de Drees antes da época de 2024.

Anunciou via Instagram que se juntou à Haupt Racing Team para a época do DTM e para as outras séries de corridas. A equipa de corrida do antigo piloto do DTM Hubert Haupt também compete no ADAC GT Masters, no GT World Challenge Europe e no Nürburgring-Nordschleife.

Luca Stolz e Arjun Maini vão alinhar pela equipa de corridas de Eifel na época de 2024 do DTM.

Após sete anos de colaboração, o diretor técnico Marius Avemarg Toksport, que era altamente considerado no paddock pelas suas competências, deixou a WRT. Juntamente com a equipa de Quiddelbach, Avemarg alcançou sucessos no ADAC GT Masters, no GT World Challenge Europe e no DTM. Também ganhou o título da Prototype Cup Germany com a equipa de corrida em 2022.

Avemarg também ganhou muita experiência com o Mercedes-AMG GT3 na Toksport WRT. De 2019 a 2021, a equipa de corrida competiu com sucesso com o carro de Affalterbach no ADAC GT Masters, no GT World Challenge Europe e na Série 24H. Esta experiência vai agora ajudá-lo na equipa Haupt Racing.