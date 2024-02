Manthey EMA confirme Preining et Güven pour le DTM 2024

Après avoir remporté le titre DTM l'année dernière, Manthey EMA participera également à la série de courses la plus connue d'Allemagne en 2024. Les pilotes Porsche Ayhancan Güven et Thomas Preining seront au volant des deux Porsche 911 GT3 R portant les numéros de course #90 et #91. Alors que le champion des pilotes DTM Preining a déjà roulé pour l'équipe lors de la saison 2023, il s'agit de la première participation de Güven au DTM avec Manthey EMA. Après une première saison couronnée par le gain des classements équipe, pilote et constructeur, la défense du titre dans toutes les catégories est à l'ordre du jour en 2024.

"La saison DTM 2023 n'aurait pas pu mieux se dérouler pour nous et nous avons pu la terminer en tant que champions DTM. Pour la saison à venir, nous sommes désormais les chassés et j'espère que nous pourrons défendre nos titres avec succès. Toute notre équipe est motivée et parfaitement préparée pour atteindre cet objectif. Outre Thomas Preining, un autre pilote expérimenté en DTM, Ayhancan Güven, prend le départ pour nous et nous nous réjouissons d'une saison DTM 2024 passionnante. Nous profitons de l'occasion pour remercier encore une fois Dennis Olsen pour la saison 2023 passée ensemble et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouveaux défis", commente Nicolas Raeder, directeur de Manthey Racing GmbH.

Ayhancan Güven et Thomas Preining ont tous deux déjà acquis de l'expérience dans la célèbre série de courses. Avec cet engagement, Preining dispute sa troisième saison en DTM, son coéquipier Güven sa deuxième. Avec huit podiums, dont trois victoires, et des points dans chaque course de classement, l'Autrichien peut se targuer d'une saison 2023 réussie. Le Turc Güven est monté sur le podium du Sachsenring aux côtés de son futur coéquipier et a marqué des points en huit courses. L'ancien junior Porsche de 2019 a fait ses débuts pour Manthey EMA lors des 12 heures de Bathurst 2024, le pilote d'usine Porsche Preining a participé par le passé, en plus du DTM, aux 24 heures du Nürburgring et également aux 12 heures de Bathurst pour l'équipe.

L'année dernière, Manthey EMA et Porsche ont fêté leurs débuts en DTM avec succès en remportant le championnat par équipe et le championnat des pilotes. Trois victoires en course, sept autres places sur le podium et aucune course sans points, tel était le bilan de l'équipe de Meuspath. Avec un double podium et la victoire des deux courses lors de la finale à Hockenheim, l'équipe a couronné la saison 2023.

Le partenariat entre Manthey et EMA Motorsport entre dans sa deuxième année en 2024. Après avoir participé au DTM, aux 24 heures du Nürburgring, à la série d'endurance du Nürburgring et aux 12 heures de Bathurst, les deux équipes élargiront leur collaboration l'année prochaine. En plus de la participation au DTM, le partenariat entre l'équipe basée à Melbourne et Manthey prévoit une participation au Championnat du monde d'endurance de la FIA (WEC). Dernièrement, Manthey EMA a doublement triomphé sur le sol australien lors des 12 heures de Bathurst : avec deux Porsche 911 GT3 R, l'équipe a remporté pour la première fois le classement général et le classement Pro-AM.

L'ouverture de la saison DTM aura lieu du 26 au 28 avril 2024 à la Motorsport Arena d'Oschersleben.

Ayhancan Güven, Porsche 911 GT3 R #90 : "Je suis très heureux de ce projet et des possibilités qu'il offre. Pour un pilote, c'est fantastique de faire partie de l'équipe championne en titre. Et pour moi, en tant que pilote Porsche ayant débuté en 2016 dans la Sports Cup_, cela a encore une fois une signification particulière. Passer par toutes ces étapes pour finalement rouler en DTM dans le Grello - c'est un rêve qui se réalise. J'ai déjà eu l'occasion de travailler avec une partie de l'équipe Manthey ces dernières années, et ce sera la première fois que je roule pour eux. Je me réjouis de cette saison commune et je remercie Porsche Motorsport ainsi que Manthey pour cette chance et cette confiance".

Thomas Preining, Porsche 911 GT3 R #91 : "Je suis très heureux de revenir en DTM en 2024 avec Manthey EMA et de commencer la mission de défense du titre. C'est bien sûr plus facile à dire qu'à faire, car une nouvelle saison longue et éprouvante nous attend. Mais je m'en réjouis vraiment. Je vois à quel point chaque membre de l'équipe est toujours aussi motivé et avide de succès. Ce n'est pas évident et je l'apprécie. Je suis sûr que nous allons vivre une super saison 2024. Un grand merci également à Porsche pour son soutien et pour avoir respecté mon souhait de participer à nouveau au DTM avec Manthey EMA".