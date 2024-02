Manthey EMA conferma Preining e Güven per il DTM 2024

Dopo aver vinto il titolo DTM lo scorso anno, Manthey EMA parteciperà anche alla serie di corse più famosa della Germania nel 2024. I piloti Porsche Ayhancan Güven e Thomas Preining saranno al volante delle due Porsche 911 GT3 R con i numeri di partenza #90 e #91. Mentre il campione piloti del DTM Preining ha già guidato per il team nella stagione 2023, questa è la prima uscita di Güven nel DTM con Manthey EMA. Dopo una stagione di debutto coronata da vittorie nei campionati a squadre, piloti e costruttori, per il 2024 è in programma la difesa del titolo in tutte le classi.

"La stagione 2023 del DTM non poteva andare meglio per noi e siamo riusciti a concluderla come campioni del DTM. Ora siamo i cacciatori della prossima stagione e spero che riusciremo a difendere con successo i nostri titoli. Tutta la nostra squadra è motivata e posizionata in modo ottimale per affrontare questo obiettivo. Oltre a Thomas Preining, si unisce a noi Ayhancan Güven, un altro pilota con esperienza nel DTM, e non vediamo l'ora di vivere un'entusiasmante stagione DTM 2024. Vorremmo anche cogliere l'occasione per ringraziare ancora una volta Dennis Olsen per la stagione 2023 trascorsa insieme e augurargli ogni successo nelle sue nuove sfide", ha commentato Nicolas Raeder, amministratore delegato di Manthey Racing GmbH.

Ayhancan Güven e Thomas Preining hanno entrambi già acquisito esperienza nella nota serie di corse. Preining sta disputando la sua terza stagione nel DTM, il compagno di squadra Güven la seconda. Con otto podi, tra cui tre vittorie, e punti in ogni gara, l'austriaco può vantare una stagione 2023 di successo. Il turco Güven è salito sul podio insieme al suo futuro compagno di squadra al Sachsenring e ha ottenuto punti in otto gare. L'ex Porsche Junior del 2019 ha debuttato per Manthey EMA alla 12 Ore di Bathurst del 2024, mentre il pilota ufficiale Porsche Preining ha disputato per il team la 24 ore del Nürburgring e la 12 ore di Bathurst oltre al DTM in passato.

Manthey EMA ha festeggiato un debutto di successo nel DTM l'anno scorso, vincendo i campionati team e piloti insieme a Porsche. Tre vittorie di gara, altri sette podi e nessuna gara senza punti sono stati il bilancio del team di Meuspath. La squadra ha coronato la stagione 2023 con un doppio podio e vincendo entrambe le gare nella finale di Hockenheim.

La partnership tra Manthey ed EMA Motorsport entrerà nel suo secondo anno nel 2024. Dopo aver partecipato al DTM, alla 24 Ore del Nürburgring, alla Nürburgring Endurance Series e alla 12 Ore di Bathurst, i due team amplieranno ulteriormente la loro collaborazione nel prossimo anno. Oltre all'attuale coinvolgimento nel DTM, la partnership tra il team di Melbourne e Manthey comprenderà anche la partecipazione al FIA World Endurance Championship (WEC). Manthey EMA ha recentemente trionfato due volte in terra australiana alla 12 ore di Bathurst: il team ha vinto per la prima volta sia la classifica generale sia la classifica Pro-AM con due Porsche 911 GT3 R.

La stagione inaugurale del DTM si svolgerà alla Motorsport Arena di Oschersleben dal 26 al 28 aprile 2024.

Ayhancan Güven, Porsche 911 GT3 R #90: "Non vedo l'ora di partecipare a questo progetto e di cogliere le opportunità che esso offre. È fantastico per un pilota entrare a far parte della squadra campione in carica. E per me, in quanto pilota Porsche che ha iniziato a correre nella Sports Cup_ nel 2016, ha ancora una volta un significato speciale. Passare attraverso tutte queste fasi e finire a guidare il Grello nel DTM è un sogno che si avvera. Ho già avuto l'opportunità di lavorare con parte del team Manthey negli anni precedenti e questa sarà la mia prima volta alla guida per loro. Non vedo l'ora di iniziare la stagione insieme e ringrazio Porsche Motorsport e Manthey per questa opportunità e per la fiducia che hanno riposto in me".

Thomas Preining, Porsche 911 GT3 R #91: "Sono molto felice di tornare nel DTM insieme a Manthey EMA nel 2024 e di iniziare la missione di difesa del titolo. Naturalmente è più facile a dirsi che a farsi, visto che ci aspetta un'altra stagione lunga ed estenuante. Ma non vedo l'ora di iniziare. Vedo che ogni singolo membro della squadra è ancora motivato e affamato di successo. Non è una cosa che si può dare per scontata e lo apprezzo molto. Sono fiducioso che avremo una grande stagione 2024. Ringrazio anche Porsche per il suo sostegno e per aver rispettato il mio desiderio di gareggiare nuovamente nel DTM insieme a Manthey EMA".