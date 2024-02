Manthey EMA confirma Preining e Güven para o DTM 2024

Os actuais campeões Thomas Preining e Ayhancan Güven vão competir no DTM pela Manthey EMA em 2024. O objetivo da equipa de Meuspath é claro: defender o título do DTM!

Depois de ter conquistado o título do DTM no ano passado, a Manthey EMA também vai competir na série de corridas mais conhecida da Alemanha em 2024. Os pilotos da Porsche Ayhancan Güven e Thomas Preining estarão ao volante dos dois Porsche 911 GT3 Rs com os números de partida #90 e #91. Enquanto o campeão de pilotos do DTM, Preining, já conduziu para a equipa na época de 2023, esta é a primeira participação de Güven no DTM com a Manthey EMA. Depois de uma época de estreia coroada com vitórias nos campeonatos de equipas, pilotos e construtores, a defesa do título em todas as classes está na agenda para 2024.

"A temporada 2023 do DTM não poderia ter corrido melhor para nós e conseguimos terminá-la como campeões do DTM. Agora somos a caça na próxima época e espero que possamos defender com sucesso os nossos títulos. Toda a nossa equipa está motivada e bem posicionada para atingir este objetivo. Para além de Thomas Preining, Ayhancan Güven, outro piloto experiente no DTM, junta-se a nós e estamos ansiosos por uma emocionante temporada de 2024 do DTM. Gostaríamos também de aproveitar esta oportunidade para agradecer mais uma vez a Dennis Olsen pela temporada de 2023 em conjunto e desejar-lhe todo o sucesso nos seus novos desafios", comentou Nicolas Raeder, Diretor-Geral da Manthey Racing GmbH.

Ayhancan Güven e Thomas Preining já adquiriram experiência na conhecida série de corridas. Preining está a disputar a sua terceira época no DTM e o seu companheiro de equipa Güven a segunda. Com oito subidas ao pódio, incluindo três vitórias, e pontos em todas as corridas, o austríaco pode olhar para trás e ver uma época de 2023 bem sucedida. Güven, da Turquia, subiu ao pódio ao lado do seu futuro companheiro de equipa em Sachsenring e marcou pontos em oito corridas. O antigo Porsche Junior de 2019 fez a sua estreia pela Manthey EMA nas 12 Horas de Bathurst de 2024, enquanto o piloto de fábrica da Porsche, Preining, disputou a corrida de 24 horas em Nürburgring e a corrida de 12 horas em Bathurst para a equipa, além do DTM no passado.

Manthey EMA celebrou uma estreia bem sucedida no DTM no ano passado, vencendo os campeonatos de equipas e de pilotos em conjunto com a Porsche. Três vitórias em corridas, mais sete subidas ao pódio e nenhuma corrida sem pontos foram os resultados da equipa baseada em Meuspath. A equipa coroou a época de 2023 com um duplo pódio e vencendo ambas as corridas na final em Hockenheim.

A parceria entre a Manthey e a EMA Motorsport entrará no seu segundo ano em 2024. Depois de competirem no DTM, nas 24 Horas de Nürburgring, na Série de Resistência de Nürburgring e nas 12 Horas de Bathurst, as duas equipas irão expandir ainda mais a sua colaboração no próximo ano. Para além do envolvimento existente no DTM, a parceria entre a equipa sediada em Melbourne e a Manthey incluirá também a participação no Campeonato Mundial de Resistência da FIA (WEC). A Manthey EMA triunfou recentemente duas vezes em solo australiano na corrida de 12 horas em Bathurst: a equipa venceu a classificação geral e a classificação Pro-AM pela primeira vez com dois Porsche 911 GT3 Rs.

A abertura da época do DTM terá lugar na Motorsport Arena Oschersleben, de 26 a 28 de abril de 2024.

Ayhancan Güven, Porsche 911 GT3 R #90: "Estou realmente ansioso por este projeto e pelas oportunidades que ele traz. É fantástico para um piloto fazer parte da equipa que lidera o campeonato. E para mim, como piloto Porsche que começou na Sports Cup_ em 2016, tem um significado especial mais uma vez. Passar por todas estas etapas e acabar por conduzir o Grello no DTM é um sonho tornado realidade. Já tive a oportunidade de trabalhar com parte da equipa Manthey em anos anteriores e esta será a minha primeira vez a conduzir para eles. Estou ansioso por começar a época em conjunto e agradeço à Porsche Motorsport e à Manthey por esta oportunidade e pela confiança que depositaram em mim."

Thomas Preining, Porsche 911 GT3 R #91: "Estou muito feliz por regressar ao DTM juntamente com a Manthey EMA em 2024 e por iniciar a missão de defesa do título. Claro que é mais fácil falar do que fazer, pois espera-nos outra longa e cansativa época. Mas estou realmente ansioso por isso. Vejo como cada um dos elementos da equipa continua motivado e com fome de sucesso. Não é algo que possa ser tomado como garantido e eu aprecio isso. Estou confiante de que vamos ter uma excelente época de 2024. Muito obrigado também à Porsche pelo seu apoio e por respeitar o meu desejo de voltar a competir no DTM juntamente com a Manthey EMA."