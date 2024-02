Quo vadis Project 1 - L'avenir de l'équipe en danger ?

Dans une newsletter, Project 1 cite le ministère fédéral de l'économie et du climat et indique clairement que le sport automobile n'a pas la vie facile en Allemagne et que l'écurie a peu de perspectives pour 2024.

Quelle est la situation de Project 1 ? Ce mercredi, l'équipe de Lohne a envoyé une lettre d'information intitulée "Project 1 n'est pas seul - peu de perspectives pour 2024". Ces derniers jours, quelques rumeurs ont circulé sur l'avenir de l'équipe, qui devait s'associer à Dörr Motorsport pour un projet McLaren lors de la saison DTM de cette année.

Dans sa newsletter, l'équipe cite Jorn Teske, le directeur du circuit d'Hockenheim : "Apparemment, il n'est pas opportun politiquement de s'engager pour le sport automobile en Allemagne. Même si la Formule 1 joue un rôle de pionnier en matière de durabilité, les réticences sont très grandes".

Le ministère fédéral de l'économie et du climat est également cité par l'équipe de course dans sa newsletter : "Selon l'indice ifo du climat des affaires, le moral des entreprises s'est à nouveau dégradé en janvier, l'évaluation de la situation commerciale actuelle ainsi que les perspectives pour les mois à venir ayant été revues à la baisse..."

L'équipe tire la conclusion suivante : "La conjoncture n'est pas calculable. La situation économique et politique générale s'est également aggravée dans le domaine du sport automobile. La demande en potentiel de pilotes et en sponsors/partenaires n'a jamais été aussi faible. Les champs d'action se réduisent : la FIA WEC disparaît, les constructeurs ne s'engagent plus auprès des équipes privées. Les baisses économiques et l'incertitude des investisseurs sont certes surmontables à court terme, mais à long terme, elles menacent malheureusement l'existence des entreprises moyennes. Nous sommes donc actuellement en bonne compagnie".

Project 1 conclut sa newsletter par la phrase suivante : "Ces facteurs influencent malheureusement aussi l'avenir de Project 1".

SPEEDWEEK continuera à suivre le sujet pour vous et vous tiendra au courant des développements de l'équipe dans le futur.