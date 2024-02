Quo vadis Progetto 1 - Il futuro della squadra è in pericolo?

In una newsletter, il Progetto 1 cita il Ministero Federale dell'Economia e del Clima e chiarisce che il motorsport in Germania non ha vita facile e che la squadra corse ha poche prospettive per il 2024.

Quanto è grave la situazione del Progetto 1? Oggi, mercoledì, il team di Lohne ha inviato una newsletter dal titolo "Il Progetto 1 non è solo - poche prospettive nel 2024". Negli ultimi giorni sono circolate diverse voci sul futuro del team, che avrebbe dovuto collaborare con Dörr Motorsport per un progetto McLaren nella stagione DTM di quest'anno.

Nella newsletter, il team cita Jorn Teske, amministratore delegato dell'Hockenheimring: "Ovviamente, non è politicamente opportuno difendere il motorsport in Germania. Anche se la Formula 1 svolge un ruolo pionieristico in termini di sostenibilità, la paura del contatto è molto grande".

Anche il Ministero Federale per gli Affari Economici e il Clima viene citato dalla scuderia nella newsletter: "Secondo l'indice ifo del clima economico, l'umore nelle aziende si è nuovamente deteriorato a gennaio, con un peggioramento sia della valutazione della situazione economica attuale che delle prospettive per i prossimi mesi...".

Il team conclude: "L'economia è imprevedibile. La situazione economica e politica generale è peggiorata anche nel settore del motorsport. La domanda di potenziali piloti e di sponsor/partner è più bassa che mai. I campi di attività si stanno restringendo: il FIA WEC viene cancellato, i costruttori non si impegnano più con i team privati. La crisi economica e l'incertezza degli investitori possono essere colmate a breve termine, ma a lungo termine rappresentano purtroppo una minaccia per l'esistenza delle aziende di medie dimensioni. Al momento siamo in buona compagnia da questo punto di vista".

Project 1 conclude la newsletter con la seguente frase: "Purtroppo questi fattori incidono anche sul futuro di Project 1".

SPEEDWEEK continuerà a monitorare la questione per voi e vi terrà aggiornati sui futuri sviluppi del team.