Quo vadis Projeto 1 - O futuro da equipa está em perigo?

Qual é a situação do Projeto 1? Hoje, quarta-feira, a equipa de Lohne enviou uma newsletter com o título "O Projeto 1 não está sozinho - poucas perspectivas em 2024". Nos últimos dias, surgiram uma série de rumores sobre o futuro da equipa, que deveria associar-se à Dörr Motorsport para um projeto McLaren na época do DTM deste ano.

Na newsletter, a equipa cita Jorn Teske, Diretor Geral de Hockenheimring: "Obviamente, não é politicamente oportuno defender o desporto automóvel na Alemanha. Mesmo que a Fórmula 1 desempenhe um papel pioneiro em termos de sustentabilidade, o receio de contacto é muito grande".

O Ministério Federal dos Assuntos Económicos e do Clima também é citado pela equipa de corridas na newsletter: "De acordo com o índice de clima empresarial ifo, o humor nas empresas deteriorou-se novamente em janeiro, com a avaliação da situação atual dos negócios e as perspetivas para os próximos meses a serem rebaixadas..."

A equipa conclui: "A economia é imprevisível. A situação económica e política geral também se agravou no sector dos desportos motorizados. A procura de potencial de pilotos e de patrocinadores/parceiros é mais baixa do que nunca. Os campos de atividade são cada vez mais reduzidos: o FIA WEC está a ser cancelado, os construtores já não se envolvem com equipas privadas. As recessões económicas e a incerteza entre os investidores podem ser ultrapassadas a curto prazo, mas a longo prazo representam, infelizmente, uma ameaça para a existência de empresas de média dimensão. Neste aspeto, estamos atualmente em boa companhia".

O Projeto 1 conclui a newsletter com a seguinte frase: "Infelizmente, estes factores também afectam o futuro do Projeto 1."

A SPEEDWEEK continuará a acompanhar o assunto e a manter-vos informados sobre os futuros desenvolvimentos da equipa.