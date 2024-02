L'ex-champion Maximilian Götz en 2024 en British GT

Maximilian Götz participera au British GT en 2024 ! Le champion 2012 de l'ADAC GT Masters et détenteur du titre DTM 2021 pilotera une Mercedes-AMG GT3 pour 2 Seas Motorsport dans la série de courses nationale SRO. Il partagera le véhicule au design de Contempo Concept avec Kevin Tse de Macao.

Les fans de DTM s'en souviendront : En décembre 2020, l'équipe anglo-bahreïnie 2 Seas Motorsport annonçait en fanfare son intention de participer au DTM en 2021 avec deux McLaren. Mais finalement, l'équipe n'a jamais été vue en DTM.

"C'est formidable d'être à nouveau avec l'équipe 2 Seas en 2024 et de relever un nouveau défi en British GT", a déclaré Götz. "Nous avons fait une superbe course à la fin de l'année dernière lors des Gulf 12 Hours et ils se sont révélés être de véritables challengers sur la plus grande scène. Le championnat GT britannique est devenu l'un des plus grands championnats nationaux ces dernières années et a vu des courses étonnantes, alors je suis vraiment impatient d'en faire partie, de m'associer à Kevin et de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble".

2 Seas Motorsport continuera d'engager une deuxième Mercedes-AMG GT3 dans le British GT en 2024. Ian Loggie et Phil Keen seront aux commandes de la voiture, qui sera à nouveau dotée du légendaire design privé D2, en hommage aux légendaires voitures DTM de Mercedes-AMG.