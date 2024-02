O antigo campeão Maximilian Götz no British GT em 2024

O campeão do DTM de 2021 e vencedor do título do ADAC GT Masters de 2012, Maximilian Götz, vai competir no British GT em 2024. Vai competir pela 2 Seas Motorsport num Mercedes-AMG GT3.

Maximilian Götz vai competir no British GT em 2024! O campeão do ADAC GT Masters de 2012 e vencedor do título do DTM de 2021 vai conduzir um Mercedes-AMG GT3 para a 2 Seas Motorsport na série nacional de corridas SRO. Partilhará o carro concebido pela Contempo Concept com Kevin Tse, de Macau.

Os fãs do DTM vão lembrar-se: Em dezembro de 2020, a equipa britânico-baiana 2 Seas Motorsport anunciou planos completos para competir no DTM com dois carros McLaren em 2021. Mas, no final, a equipa nunca foi vista no DTM.

"É fantástico estar de volta com a equipa 2 Seas em 2024 e enfrentar um novo desafio no British GT", disse Götz. "Fizemos uma excelente corrida no final do ano passado nas 12 Horas do Golfo e eles provaram ser verdadeiros adversários no maior palco. O Campeonato de GT Britânico tornou-se num dos maiores campeonatos nacionais nos últimos anos e tem assistido a corridas fantásticas, por isso estou ansioso por fazer parte dele, fazer equipa com o Kevin e ver o que podemos alcançar juntos."

A 2 Seas Motorsport também vai colocar em campo um segundo Mercedes-AMG GT3 no British GT em 2024. Ian Loggie e Phil Keen irão conduzir o carro, que voltará a correr com a lendária pintura de corsário D2, em homenagem aos icónicos carros Mercedes-AMG DTM.