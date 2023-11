Speedway su ghiaccio: Max Niedermaier di nuovo in piena attività

"L'anno prossimo tornerò in forze", ha annunciato Max Niedermaier in un'intervista rilasciata a SPEEDWEEK.com dopo l'evento di Berlino dello scorso marzo, motivo per cui il 35enne ha accettato di partecipare al campionato svedese 2024.



Il vicecampione tedesco correrà per l'Inn-Isar Racing Team, il che significa che potrà gareggiare già a gennaio, se il tempo sarà favorevole: "Sono felice e grato di far parte dell'unica squadra tedesca del campionato svedese e di poter correre qualche gara in preparazione delle gare successive. Vediamo cosa farà il tempo. Il piano è di andare in Svezia con la squadra per allenarsi dopo Natale e poi iniziare il campionato il primo fine settimana di gennaio".

Dopo la fine del campionato svedese, Niedermaier vuole partecipare alle qualificazioni del Campionato del Mondo a Örnsköldsvik, in modo da poter prendere parte anche alle finali del Campionato del Mondo a Inzell e Heerenveen. "Purtroppo, al momento abbiamo solo due posti di partenza nelle qualificazioni per la Germania. Spero che se ne aggiunga un terzo. Una seconda qualificazione sarebbe ancora meglio per dare la possibilità a più piloti", ha detto il bavarese. "Le condizioni per lo speedway su ghiaccio non sono buone al momento. Con la cancellazione dell'evento di Berlino e la situazione in Russia, non sono buone".