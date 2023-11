Speedway no gelo: Max Niedermaier de volta ao ativo

"Vou voltar em força no próximo ano", anunciou Max Niedermaier numa entrevista ao SPEEDWEEK.com após o evento em Berlim, em março passado, razão pela qual o piloto de 35 anos concordou em competir na Liga Sueca de 2024.



O vice-campeão alemão vai correr pela Inn-Isar Racing Team, o que significa que terá corridas já em janeiro, se o tempo estiver favorável: "Estou feliz e grato por fazer parte da única equipa alemã na Liga Sueca e por poder fazer algumas corridas de preparação para as últimas corridas de preparação. Vamos ver o que o tempo faz. O plano é ir para a Suécia com a equipa para treinar depois do Natal e depois começar a liga no primeiro fim de semana de janeiro."

Após o fim do campeonato sueco, Niedermaier quer competir nas eliminatórias do Campeonato do Mundo em Örnsköldsvik, para poder participar nas finais do Campeonato do Mundo em Inzell e Heerenveen. "Infelizmente, atualmente só temos dois lugares de partida na qualificação para a Alemanha. Espero que seja acrescentado um terceiro. Uma segunda qualificação seria ainda melhor para dar oportunidade a mais pilotos", disse o bávaro. "As condições para a pista de velocidade no gelo não são boas neste momento. Com o cancelamento do evento em Berlim e a situação na Rússia, as coisas não estão bem".