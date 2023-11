Speedway sur glace : Franz Zorn part tôt pour la Suède

Mercredi, Franz Zorn, qui a été vice-champion du monde à Inzell au printemps dernier pour la deuxième fois après 2000, partira pour un camp d'entraînement hivernal en Suède. "C'est plus tôt que d'habitude, car il y a de la neige partout, il fait froid et il y a même de la glace dans les stades", a rapporté l'Autrichien. "La base en Suède est Strömsund : nous allons nous entraîner dans le stade et sur le lac, roder et tester notre matériel et retrouver les sensations de la moto".

Dans un premier temps, Zorn prévoit de rester dans le Grand Nord jusqu'à la mi-décembre, avant d'entamer les courses de la ligue suédoise en janvier. "La ligue est fixée et le championnat du monde est également prévu, car les cinq premiers sont placés et n'ont pas besoin de faire les qualifications. Ce qui est dommage, car cela fait à nouveau une course en moins. Si nous avons de la chance, il y aura peut-être une meilleure météo cette année. Peut-être que certains événements se réactiveront alors chez nous et que nous pourrons à nouveau courir ici".

Pour Zorn, la saison dernière a été l'une des meilleures de sa carrière en termes de résultats. Outre son titre de vice-champion du monde, il a remporté le championnat d'Europe en Pologne et, à 53 ans, il a toujours l'ambition de faire partie des meilleurs. "Bien que j'aie déjà eu beaucoup de succès et que la saison dernière ait été super cool, nous voulons continuer sur cette lancée. Nous travaillons pour ne pas nous laisser distancer".