Speedway su ghiaccio: Franz Zorn parte in anticipo per la Svezia

La stagione 2024 dello speedway su ghiaccio getta la sua ombra: a causa del clima gelido, il secondo classificato Franz Zorn si reca in Svezia questa settimana per prepararsi.

Mercoledì Franz Zorn, che la scorsa primavera si è classificato secondo a Inzell per la seconda volta dal 2000, partirà per il ritiro invernale in Svezia. "È in anticipo rispetto al solito perché c'è neve ovunque, fa freddo e c'è persino ghiaccio negli stadi", ha riferito l'austriaco. "La base in Svezia è Strömsund: ci alleneremo nello stadio e sul lago, correremo, testeremo l'attrezzatura e ritroveremo il feeling con la moto".

Inizialmente Zorn prevede di rimanere nell'estremo nord fino a metà dicembre, prima di iniziare le gare del campionato svedese a gennaio. "Il campionato è stato finalizzato e anche il campionato del mondo è previsto, perché i primi cinque classificati non devono disputare le qualificazioni. È un peccato, perché è una gara in meno. Se siamo fortunati, quest'anno il tempo potrebbe essere migliore. Forse allora alcuni dei nostri eventi saranno riattivati e potremo correre di nuovo qui".

Per Zorn, la scorsa stagione è stata una delle migliori della sua carriera in termini di risultati. Oltre al secondo posto ai Campionati del Mondo, ha vinto i Campionati Europei in Polonia e all'età di 53 anni ha ancora l'ambizione di correre in testa. "Anche se ho già avuto molti successi e anche la scorsa stagione è stata molto bella, vogliamo continuare su questa strada. Stiamo lavorando per assicurarci di non peggiorare".