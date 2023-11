Velocidade no gelo: Franz Zorn parte cedo para a Suécia

Na quarta-feira, Franz Zorn, que foi vice-campeão em Inzell na primavera passada, pela segunda vez desde 2000, vai partir para o campo de treinos de inverno na Suécia. "É mais cedo do que o habitual, porque há neve por todo o lado, está frio e até há gelo nos estádios", disse o austríaco. "A base na Suécia é Strömsund: vamos treinar no estádio e no lago, correr e testar o nosso equipamento e voltar a sentir a bicicleta."

Zorn planeia inicialmente ficar no extremo norte até meados de dezembro, antes de começar as corridas da liga sueca em janeiro. "A liga está concluída e o campeonato do mundo também está planeado, porque os cinco primeiros estão apurados e não têm de correr as eliminatórias. O que é uma pena, porque é menos uma corrida. Se tivermos sorte, o tempo pode ser melhor este ano. Talvez então alguns dos nossos eventos sejam reactivados e possamos voltar a correr aqui."

Para Zorn, a época passada foi uma das melhores da sua carreira em termos de resultados. Para além do título de vice-campeão do Mundo, venceu o Campeonato da Europa na Polónia e, aos 53 anos, ainda tem a ambição de correr na frente. "Apesar de já ter tido muito sucesso e de a época passada também ter sido muito fixe, queremos dar continuidade a isso. Estamos a trabalhar para garantir que não vamos piorar".