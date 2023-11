Speedway sur glace : Luca Bauer prend plus de temps que Zorn

"Ça s'est toujours bien passé aux championnats d'Europe, puis la saison dernière, ça s'est très bien passé lors des courses de ligue et des championnats du monde", a déclaré Luca Bauer en faisant le bilan de l'hiver dernier. Au niveau européen, le Bavarois a remporté une médaille pour la énième fois et en Coupe du monde, il était également sur le podium lors de la finale à Inzell. Après le premier jour, Bauer était en deuxième position, mais il a manqué la finale le deuxième jour et donc une médaille aux championnats du monde. "On s'énerve alors", a admis Bauer. "Dans l'ensemble, la saison a été bonne, à l'exception d'une course le dimanche à Inzell. Je dois essayer d'apprendre de mes erreurs, l'année prochaine est une nouvelle chance".

Pour se préparer, Luca Bauer prendra, comme beaucoup de ses collègues pilotes, le chemin de la Suède, où se déroule une grande partie de la saison de speedway sur glace depuis les sanctions contre la Russie. "Nous monterons au plus tôt dans deux ou trois semaines", a raconté le quatrième du championnat du monde, qui souhaite se rendre dans le nord avant Noël et qui prendra alors également le départ dans la ligue suédoise. "Je roule pour Östersund. Ils inscrivent à nouveau une équipe cette année et je vais courir avec Charly Ebner, Joe Saetre et Beat Dobler".

Une fois les courses de ligue terminées en Suède, l'accent sera mis sur les championnats d'Europe et du monde. "Comme je suis désigné pour les championnats du monde, je rentre directement à la maison après la ligue", explique Bauer, qui est heureux que l'événement des championnats du monde à Heerenveen soit de retour au calendrier. "La piste d'Inzell me convient mieux que celle d'Heerenveen, mais pour le sport, il faut être content qu'il y ait quatre courses aux championnats du monde. C'est mieux que de tout faire en un week-end".



Le vice-champion du monde Franz Zorn se rendra en Suède dès le 29 novembre, tandis que Max Niedermeier prévoit de se rendre dans le Grand Nord après Noël pour se préparer.