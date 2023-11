Speedway su ghiaccio: Luca Bauer impiega più tempo di Zorn

Luca Bauer ha concluso la stagione 2023 di ice speedway al secondo posto ai Campionati Europei e ha mancato per un soffio la medaglia ai Campionati Mondiali. In un'intervista a SPEEDWEEK.com, ha rivelato come dovrebbe essere la sua preparazione per questo inverno.

"Le cose sono sempre andate bene ai Campionati Europei, e poi la scorsa stagione è andata molto bene anche nelle gare di campionato e ai Campionati Mondiali", ha detto Luca Bauer, riassumendo l'inverno passato. Il bavarese ha vinto ancora una volta una medaglia a livello europeo ed era anche in corsa per un podio ai Campionati del Mondo nella finale di Inzell. Bauer era al secondo posto dopo il primo giorno, ma ha perso la manche finale del secondo giorno e quindi una medaglia ai Campionati del Mondo. "Ci si arrabbia", ha ammesso Bauer. "Nel complesso, la stagione è stata buona, a parte una manche domenica a Inzell. Devo cercare di imparare dai miei errori, il prossimo anno sarà un'altra occasione".

Come molti altri piloti, Luca Bauer si recherà in Svezia per prepararsi, dove si svolge gran parte della stagione dello speedway su ghiaccio dopo le sanzioni contro la Russia. "Partiremo non prima di due o tre settimane", ha detto il quarto classificato ai Campionati del Mondo, che vuole andare a nord prima di Natale e poi gareggerà anche nel campionato svedese. "Correrò per l'Östersund. Anche quest'anno hanno una squadra e correrò con Charly Ebner, Joe Saetre e Beat Dobler".

Una volta terminate le gare di campionato in Svezia, l'attenzione si sposterà sui Campionati europei e mondiali. "Dato che sono testa di serie per i Campionati del Mondo, dopo il campionato tornerò subito a casa", dice Bauer, che è felice che l'evento dei Campionati del Mondo di Heerenveen sia tornato in calendario. "La pista di Inzell mi si addice di più di quella di Heerenveen, ma per lo sport bisogna essere felici che ci siano quattro gare ai Campionati del Mondo. È meglio che fare tutto in un solo fine settimana".



Il secondo classificato del Campionato del Mondo, Franz Zorn, si recherà in Svezia il 29 novembre, mentre Max Niedermeier vuole andare all'estremo nord dopo Natale per prepararsi.