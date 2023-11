Velocidade no gelo: Luca Bauer demora mais tempo do que Zorn

Luca Bauer terminou a época de 2023 de velocidade no gelo em segundo lugar no Campeonato da Europa e falhou por pouco a medalha do Campeonato do Mundo. Numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, revelou como devem ser os seus preparativos para este inverno.

"As coisas correram sempre bem nos Campeonatos da Europa e, na época passada, também correram muito bem nas corridas da Liga e nos Campeonatos do Mundo", disse Luca Bauer, resumindo o inverno passado. O bávaro voltou a ganhar uma medalha a nível europeu e estava também a caminho de um lugar no pódio do Campeonato do Mundo na final em Inzell. Bauer ficou em segundo lugar após o primeiro dia, mas perdeu a corrida final no segundo dia e, consequentemente, a medalha do Campeonato do Mundo. "É normal ficar aborrecido", admitiu Bauer. "No geral, a época foi boa, à exceção de uma corrida no domingo em Inzell. Tenho de tentar aprender com os meus erros, no próximo ano há outra oportunidade."

Tal como muitos dos seus colegas pilotos, Luca Bauer vai viajar para a Suécia para se preparar, onde se realiza uma grande parte da época de velocidade no gelo desde as sanções contra a Rússia. "Viajaremos dentro de duas ou três semanas, no mínimo", disse o quarto classificado no Campeonato do Mundo, que quer ir para o norte antes do Natal e que, nessa altura, irá também competir na liga sueca. "Vou correr pelo Östersund. Este ano, eles voltam a ter uma equipa e eu vou correr com Charly Ebner, Joe Saetre e Beat Dobler".

Uma vez terminadas as corridas da liga sueca, as atenções voltam-se para os Campeonatos da Europa e do Mundo. "Como estou apurado para o Campeonato do Mundo, vou diretamente para casa depois do campeonato", diz Bauer, que está satisfeito por o Campeonato do Mundo de Heerenveen estar de volta ao calendário. "A pista de Inzell é melhor para mim do que a de Heerenveen, mas para o desporto temos de estar contentes por haver quatro corridas no Campeonato do Mundo. É melhor do que fazer tudo num só fim de semana."



O vice-campeão do mundo Franz Zorn já está a viajar para a Suécia a 29 de novembro, Max Niedermeier quer ir para o extremo norte depois do Natal para se preparar.