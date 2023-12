Choc pour Martin Haarahiltunen : chute et opération

Dès la mi-novembre, il a été possible de faire de la glace en raison du temps froid en Suède et Martin Haarahiltunen a effectué ses premiers entraînements fin novembre. "Mon été a été formidable", a-t-il rapporté. "J'ai pu passer beaucoup de temps avec ma famille, mais j'ai aussi repris l'entraînement au gymnase dès la fin de la saison et j'ai commencé à travailler sur les vélos et les roues en octobre".

La préparation du double champion du monde s'est déroulée comme prévu jusqu'à samedi dernier, date à laquelle est survenu l'accident dévastateur. "Je suis parti du blanc lors d'une séance d'entraînement, le pilote de la place bleue sur la grille de départ a malheureusement eu une crevaison et a glissé sur moi", a raconté le Suédois au sujet de sa chute. "J'ai été éjecté de mon vélo et la moitié gauche de mon corps a heurté violemment la glace. Je me suis alors fait une petite déchirure à la hanche et une fracture au coude gauche".

L'opération à l'hôpital d'Örnsköldsvik a eu lieu le lundi 11 décembre, il s'agit maintenant pour Haarahiltunen d'être à nouveau en forme au plus tard pour les finales des championnats du monde à Inzell les 23 et 24 mars. "L'opération s'est très bien passée, la prochaine étape est la rééducation. Je suis très confiant quant à mon retour à Inzell", a déclaré l'athlète de 33 ans à SPEEDWEEK.com depuis l'hôpital. "Il se peut que je ne sois pas encore au top de ma forme, mais je serai certainement capable de rouler et j'ai un plan pour me battre pour la victoire".

Lors du championnat du monde, il n'y aura pas non plus cette année de rencontre entre les pilotes d'Europe occidentale et leurs camarades sportifs de Russie pour des raisons politiques. Au grand regret de Haarahiltunen : "Ce serait évidemment bien de courir contre les Russes. C'est amusant de se battre en duel avec eux, ils n'abandonnent jamais".