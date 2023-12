Shock per Martin Haarahiltunen: incidente e operazione

Una caduta durante l'allenamento di preparazione, senza alcuna colpa, ha provocato la rottura delle ossa al campione del mondo di speedway su ghiaccio Martin Haarahiltunen. Lo svedese vuole tornare in forma per la finale del Campionato del Mondo di Inzell, a fine marzo.

Grazie al clima freddo della Svezia, è stato possibile preparare il ghiaccio già a metà novembre e Martin Haarahiltunen ha completato i suoi primi allenamenti alla fine di novembre. "La mia estate è stata fantastica", ha raccontato. "Ho potuto trascorrere molto tempo con la mia famiglia, ma ho anche ricominciato ad allenarmi in palestra subito dopo la fine della stagione e ho iniziato a lavorare sulle bici e sulle ruote in ottobre".

I preparativi del due volte campione del mondo sono andati secondo i piani fino a sabato scorso, quando si è verificato il devastante incidente. "Sono partito da una pista bianca in allenamento, il pilota della griglia blu purtroppo ha bucato una gomma e mi ha tamponato", ha detto lo svedese, descrivendo l'incidente. "Sono stato sbalzato dalla moto e ho colpito duramente il ghiaccio con la parte sinistra del corpo. Ho riportato un piccolo strappo all'anca e una frattura al gomito sinistro".

L'operazione all'ospedale di Örnsköldsvik si è svolta lunedì 11 dicembre e Haarahiltunen punta a tornare in forma per le finali del Campionato del Mondo che si terranno a Inzell il 23 e 24 marzo al più tardi. "L'operazione è andata molto bene, ora il prossimo passo è la riabilitazione. Sono molto fiducioso di poter tornare a Inzell", ha dichiarato il 33enne a SPEEDWEEK.com dall'ospedale. "Forse non sarò ancora al massimo della forma, ma sarò sicuramente in grado di correre e ho un piano per competere per la vittoria".

Per motivi politici, quest'anno non ci sarà alcuno scontro tra i piloti dell'Europa occidentale e i loro colleghi russi al Campionato del Mondo. Con grande rammarico di Haarahiltunen: "Certo, sarebbe bello gareggiare contro i russi. È divertente duellare con loro, non si arrendono mai".