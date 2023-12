Choque para Martin Haarahiltunen: acidente e operação

Um acidente durante os treinos de preparação, sem culpa própria, resultou em ossos partidos para o campeão mundial de velocidade no gelo, Martin Haarahiltunen. O sueco quer estar novamente em forma para a final do Campeonato do Mundo em Inzell, no final de março.

Devido ao tempo frio na Suécia, já era possível fazer gelo em meados de novembro e Martin Haarahiltunen completou as suas primeiras corridas de treino no final de novembro. "O meu verão foi ótimo", afirmou. "Pude passar muito tempo com a minha família, mas também voltei a treinar no ginásio logo após o final da época e comecei a trabalhar nas bicicletas e nas rodas em outubro."

Os preparativos do bicampeão mundial decorreram de acordo com o planeado até ao último sábado, quando ocorreu o acidente devastador. "Parti de branco numa corrida de treino, o piloto da grelha azul infelizmente teve um furo no pneu e bateu em mim", disse o sueco, descrevendo o acidente. "Fui projetado da bicicleta e bati com força no gelo com o lado esquerdo do meu corpo. Sofri uma pequena rotura na anca e uma fratura no cotovelo esquerdo".

A operação no hospital de Örnsköldsvik teve lugar na segunda-feira, 11 de dezembro, e Haarahiltunen pretende agora estar novamente em forma para a final do Campeonato do Mundo em Inzell, a 23 e 24 de março, o mais tardar. "A operação correu muito bem, agora o próximo passo é a reabilitação. Estou muito confiante de que estarei de volta a Inzell", disse o piloto de 33 anos ao SPEEDWEEK.com a partir do hospital. "Posso não estar ainda na minha melhor forma, mas vou poder correr e tenho um plano para competir pela vitória."

Por razões políticas, não haverá confronto entre os pilotos da Europa Ocidental e os seus colegas da Rússia no Campeonato do Mundo deste ano. Para grande desgosto de Haarahiltunen: "Claro que seria bom correr contra os russos. É divertido duelar com eles, nunca desistem".