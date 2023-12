Championnat russe : Bogdanov et Valeev en tête

A Togliatti, le champion en titre Nikita Bogdanov et le vice-président Dinar Valeev se sont affrontés dès la première manche. Dès le premier virage, les meilleurs pilotes de speedway sur glace russes se sont livrés à un duel intéressant. Dans le dernier tour, Bogdanov a trouvé le moyen de dépasser son adversaire. Bogdanov n'a pas été inquiété par la suite et a remporté la première course devant Valeev, qui est également resté invaincu après sa défaite contre Bogdanov.

La troisième place a été plus serrée, Dmitry Solyannikov l'emportant de douze points sur Sergey Makarov. Pour son retour, Dmitry Koltakov a échoué en troisième position lors de la première course et, avec huit points, n'était pas encore dans sa forme des dernières années. La première journée de course s'est encore plus mal passée pour Dmitry Khomitsevich : le champion du monde 2016 a été disqualifié lors de la première manche et n'a obtenu que quatre points supplémentaires au cours de la course.

Le deuxième jour, Khomitsevich a fait preuve d'une meilleure performance et s'est classé cinquième avec dix points, tandis que Koltakov a dû digérer une nouvelle disqualification. Lors de la huitième manche, Koltakov a affronté Khomitsevich, Makarov et Solyannikov. Solyannikov a d'abord mené devant Makarov, tandis que Koltakov était dernier et a chuté au troisième tour. La course a été refaite sans Koltakov et Makarov a également été exclu après avoir passé les deux roues au-dessus des limites intérieures de la piste dans un virage.

La neuvième course, qui a vu s'affronter Bogdanov et Valeev, jusque-là invaincus, mérite une attention supplémentaire. Le duo de tête s'est élancé depuis les places extérieures, Valeev a réussi à prendre la tête et à se maintenir devant Bogdanov qui venait de l'extérieur. Valeev a déroulé ses quatre tours avec routine et, après sa défaite dans la première course contre Bogdanov, il a pu renverser la vapeur et vaincre son adversaire. Comme lors de la première journée, ce triomphe a finalement été décisif pour la victoire du jour, car Valeev et également Bogdanov sont restés invaincus par ailleurs et se sont à nouveau imposés devant Solyannikov.

Avant les prochaines courses début janvier, Valeev et Bogdanov, avec 29 points chacun, ont déjà cinq points d'avance sur Solyannikov, troisième.

Résultats du championnat russe de speedway sur glace de Togliatti :



Jour 1 :

1. Nikita Bogdanov, 15 points

2. Dinar Valeev, 14

3. Dmitry Solyannikov, 12

4. Sergey Makarov, 11,

5. Nikita Toloknov, 11

6. Matvey Volkov, 10

7. Dmitry Koltakov, 8

8. Igor Kononov, 8

9. Evgeniy Sharov, 8

10. Igor Saidullin, 6

11. Vasily Nesytykh, 4

12. Dmitry Khomitsevich, 4

13. Ivan Bolshakov, 3

14. Kontantin Kolenkin, 3

15. Vladimir Fadeev, 2

16. Vladislav Martyanov, 0



Jour 2 :

1. Dinar Valeev, 15 points

2. Nikita Bogdanov, 14

3. Dmitry Solyannikov, 12

4. Matvey Volkov, 11

5. Dmitry Khomitsevich, 10

6. Igor Kononov, 10

7. Sergey Makarov, 9

8. Dmitry Koltakov, 8

9. Evgeniy Sharov, 6

10. Nikita Toloknov, 5

11. Vasily Nesytykh, 5

12. Ivan Bolshakov, 4

13. Igor Saydullin, 4

14. Vladimir Fadeev, 3

15. Konstantin Kolenkin, 2

16. Ivan Gavrilov, 1

17. Vladislav Martyanov, 0

Situation après 2 courses sur 10 :

1. Dinar Valeev, 29 points

2. Nikita Bogdanov, 29

3. Dmitry Solyannikov, 24

4. Matvey Volkov, 21

5. Sergey Makarov, 20

6. Igor Kononov, 18

7. Nikita Toloknov, 16

8. Dmitry Koltakov, 16

9. Dmitry Khomitsevich, 14

10. Evgeniy Sharov, 14

11. Igor Saydullin, 10

12. Vasily Nesytykh, 9

13. Ivan Bolshakov, 7

14. Vladimir Fadeev, 5

15. Konstantin Kolenkin, 5

16. Ivan Gavrilov, 1

17. Vladislav Martyanov, 0

18. Ivan Khuzhin, 0