Campionato russo: Bogdanov e Valeev in testa alla classifica

A Togliatti, il campione in carica Nikita Bogdanov e il secondo classificato Dinar Valeev si sono incontrati nella prima gara. Dalla prima curva in poi, si è sviluppato uno spettacolare duello tra i migliori piloti russi di ice speedway del momento, con Bogdanov che ha trovato la strada per superare l'avversario all'ultimo giro. Bogdanov è rimasto indenne per il resto della gara e ha vinto la prima gara davanti a Valeev, rimasto imbattuto anche dopo la sconfitta con Bogdanov.

Il terzo posto è stato più combattuto, con Dmitry Solyannikov che lo ha conquistato con dodici punti di vantaggio su Sergey Makarov. Dmitry Koltakov ha abbandonato il terzo posto in rimonta nella prima gara e, con otto punti, non era ancora in forma come negli ultimi anni. La prima giornata di gare è andata anche peggio per Dmitry Khomitsevich: il campione del mondo 2016 è stato squalificato nella prima manche e ha ottenuto solo altri quattro punti nel corso della gara.

Khomitsevich si è comportato meglio nella seconda giornata e ha concluso al quinto posto con dieci punti, mentre Koltakov ha dovuto digerire un'altra squalifica. Koltakov ha affrontato Khomitsevich, Makarov e Solyannikov nell'ottava manche. Solyannikov ha inizialmente condotto davanti a Makarov, mentre Koltakov era ultimo ed è caduto al terzo giro. La gara è stata ripetuta senza Koltakov e anche Makarov è stato escluso dopo aver guidato con entrambe le ruote oltre il limite interno della pista in una curva.

La nona gara, in cui si sono scontrati gli imbattuti Bogdanov e Valeev, merita ulteriore attenzione. Il duo di testa è partito dalle posizioni esterne, Valeev è riuscito a prendere il comando e a stare davanti a Bogdanov, che arrivava dall'esterno. Valeev ha inanellato quattro giri di fila e, dopo aver perso contro Bogdanov nella prima gara, è riuscito a ribaltare la situazione e a sconfiggere il suo avversario. Come nella prima giornata, questo trionfo si è rivelato decisivo per la vittoria di giornata, poiché Valeev e Bogdanov sono rimasti imbattuti e hanno vinto nuovamente davanti a Solyannikov.

Con 29 punti ciascuno, Valeev e Bogdanov hanno già cinque punti di vantaggio sul terzo classificato Solyannikov in vista delle prossime gare di inizio gennaio.

Risultati Campionato russo di velocità su ghiaccio Togliatti:



Giorno 1:

1° Nikita Bogdanov, 15 punti

2. Dinar Valeev, 14

3. Dmitry Solyannikov, 12

4. Sergey Makarov, 11

5. Nikita Toloknov, 11

6. Matvey Volkov, 10

7. Dmitry Koltakov, 8

8. Igor Kononov, 8

9. Evgeniy Sharov, 8

10 Igor Saidullin, 6

11. Vasily Nesytykh, 4

12° Dmitry Khomitsevich, 4

13. Ivan Bolshakov, 3

14. Kontantin Kolenkin, 3

15. Vladimir Fadeev, 2

16. Vladislav Martyanov, 0



Giorno 2:

1° Dinar Valeev, 15 punti

2. Nikita Bogdanov, 14

3. Dmitry Solyannikov, 12

4. Matvey Volkov, 11

5. Dmitry Khomitsevich, 10

6. Igor Kononov, 10

7. Sergey Makarov, 9

8° Dmitry Koltakov, 8

9° Evgeniy Sharov, 6

10 Nikita Toloknov, 5

11. Vasily Nesytykh, 5

12. Ivan Bolshakov, 4

13. Igor Saydullin, 4

14 Vladimir Fadeev, 3

15 Konstantin Kolenkin, 2

16 Ivan Gavrilov, 1

17. Vladislav Martyanov, 0

Classifica dopo 2 delle 10 gare:

1° Dinar Valeev, 29 punti

2. Nikita Bogdanov, 29

3. Dmitry Solyannikov, 24

4. Matvey Volkov, 21

5. Sergey Makarov, 20

6. Igor Kononov, 18

7. Nikita Toloknov, 16

8° Dmitry Koltakov, 16

9° Dmitry Khomitsevich, 14

10 Evgeniy Sharov, 14

11° Igor Saydullin, 10

12. Vasily Nesytykh, 9

13. Ivan Bolshakov, 7

14 Vladimir Fadeev, 5

15 Konstantin Kolenkin, 5

16 Ivan Gavrilov, 1

17 Vladislav Martyanov, 0

18. Ivan Khuzhin, 0