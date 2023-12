Campeonato da Rússia: Bogdanov e Valeev na liderança

O Campeonato Russo de Velocidade no Gelo também será disputado em cinco eventos, com duas corridas cada, no inverno de 23/24, com início em Togliatti. O tricampeão mundial Dmitry Koltakov regressou de uma lesão.

Em Togliatti, o atual campeão Nikita Bogdanov e o segundo classificado Dinar Valeev defrontaram-se logo na primeira corrida. A partir da primeira curva, desenvolveu-se um duelo espetacular entre os melhores pilotos russos de velocidade no gelo do momento, com Bogdanov a encontrar uma forma de ultrapassar o seu adversário na última volta. Bogdanov permaneceu incólume durante o resto da corrida e venceu a primeira corrida à frente de Valeev, que também permaneceu invicto depois de perder para Bogdanov.

O terceiro lugar foi mais disputado, com Dmitry Solyannikov a garanti-lo com doze pontos de vantagem sobre Sergey Makarov. Dmitry Koltakov desistiu em terceiro lugar no seu regresso na primeira corrida e, com oito pontos, ainda não estava na sua forma dos últimos anos. O primeiro dia de corrida correu ainda pior para Dmitry Khomitsevich: o Campeão do Mundo de 2016 foi desclassificado na primeira corrida e apenas marcou mais quatro pontos ao longo da corrida.

Khomitsevich teve um melhor desempenho no segundo dia e terminou em quinto lugar com dez pontos, enquanto Koltakov teve de digerir outra desqualificação. Koltakov enfrentou Khomitsevich, Makarov e Solyannikov na oitava eliminatória. Solyannikov começou por liderar à frente de Makarov, enquanto Koltakov era o último e caiu na terceira volta. A corrida foi repetida sem Koltakov e Makarov também foi excluído depois de conduzir com as duas rodas sobre o limite interior da pista numa curva.

A nona corrida, na qual os até então invictos Bogdanov e Valeev se defrontaram, merece mais atenção. A dupla líder partiu das posições exteriores e Valeev conseguiu assumir a liderança e manter-se à frente de Bogdanov, que vinha por fora. Valeev fez as suas quatro voltas de forma rotineira e, depois de ter perdido para Bogdanov na primeira corrida, conseguiu dar a volta e derrotar o seu adversário. Tal como no primeiro dia, este triunfo acabou por ser decisivo para a vitória do dia, pois Valeev e Bogdanov mantiveram-se invictos e venceram novamente à frente de Solyannikov.

Com 29 pontos cada, Valeev e Bogdanov já têm cinco pontos de vantagem sobre o terceiro classificado, Solyannikov, antes das próximas corridas, no início de janeiro.

Resultados Campeonato Russo de Velocidade no Gelo Togliatti:



Dia 1:

1º Nikita Bogdanov, 15 pontos

2. Dinar Valeev, 14

3. Dmitry Solyannikov, 12

4. Sergey Makarov, 11,

5. Nikita Toloknov, 11

6. Matvey Volkov, 10

7) Dmitry Koltakov, 8

8. Igor Kononov, 8

9º Evgeniy Sharov, 8

10.o Igor Saidullin, 6

11º Vasily Nesytykh, 4

12.o Dmitry Khomitsevich, 4

13º Ivan Bolshakov, 3

14. Kontantin Kolenkin, 3

15.o Vladimir Fadeev, 2

16. Vladislav Martyanov, 0



Dia 2:

1º Dinar Valeev, 15 pontos

2. Nikita Bogdanov, 14 pontos

3. Dmitry Solyannikov, 12

4. Matvey Volkov, 11

5. Dmitry Khomitsevich, 10

6) Igor Kononov, 10

7. Sergey Makarov, 9

8º Dmitry Koltakov, 8

9º Evgeniy Sharov, 6

10º Nikita Toloknov, 5

11. Vasily Nesytykh, 5

12. Ivan Bolshakov, 4

13. Igor Saydullin, 4

14 Vladimir Fadeev, 3

15 Konstantin Kolenkin, 2

16 Ivan Gavrilov, 1

17. Vladislav Martyanov, 0

Classificação após 2 das 10 regatas:

1º Dinar Valeev, 29 pontos

2. Nikita Bogdanov, 29

3. Dmitry Solyannikov, 24

4. Matvey Volkov, 21

5. Sergey Makarov, 20

6. Igor Kononov, 18

7. Nikita Toloknov, 16

8º Dmitry Koltakov, 16

9º Dmitry Khomitsevich, 14

10º Evgeniy Sharov, 14

11º Igor Saydullin, 10

12º Vasily Nesytykh, 9

13º Ivan Bolshakov, 7

14 Vladimir Fadeev, 5

15 Konstantin Kolenkin, 5

16 Ivan Gavrilov, 1

17 Vladislav Martyanov, 0

18. Ivan Khuzhin, 0