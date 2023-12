Hans Weber: "El título mundial sigue siendo el objetivo"

"Estoy en forma y ya no tengo ninguna restricción con la mano", dijo a SPEEDWEEK.com Hans Weber, que se lesionó en una carrera de la liga sueca en enero de 2023. "Tampoco tuve restricciones reales en Inzell, pero no funcionó. Fue dos meses después de la operación y tuve esperanzas hasta el final. Todavía tenía bastante confianza en los entrenamientos, pero una carrera es otra cosa y se demostró que estaba equivocado."

El verano le brindó la oportunidad de recuperarse. En diciembre, el "Eishans" pudo completar una concentración intensiva y pasó 13 días de viaje en Suecia. Se entrenó con Benedikt Monn y otros en Örnsköldsvik con temperaturas de dos dígitos bajo cero. "Los seis días de entrenamiento fueron estupendos para Beni y para mí. Ya no siento nada de mi lesión en la mano y me siento seguro sobre la moto. Después de unos días, nos dieron las llaves del estadio, nos encargamos nosotros mismos de la preparación del hielo y tuvimos unas condiciones fantásticas. Me esforcé un poco más al límite de un día para otro y no me caí durante unos cientos de vueltas".

Weber regresó a Alemania en avión antes de Navidad y volverá a viajar a Suecia tras el cambio de año. "Después de más rondas de pruebas, las primeras carreras de la Superliga sueca tendrán lugar el 5 de enero en Östersund y el 6 de enero en Strömsund. Yo correré de nuevo para Strömsund y Benedikt Monn para Gävle. Probablemente nos quedaremos en Örnsköldsvik hasta las clasificatorias del Campeonato del Mundo, el 27 de enero".

De cara a la clasificación para el Campeonato del Mundo, está previsto que la liga sueca dispute un total de cinco carreras con el fin de ponerse en forma para la importante prueba clasificatoria del Campeonato del Mundo. A pesar de dos años difíciles, Eishans sigue persiguiendo objetivos ambiciosos. "Sigo queriendo el título de Campeón del Mundo", afirma el bávaro. "Si ya no tuviera un objetivo, no necesitaría correr. Es una pena brutal que los rusos no estén ahí. Hay que ser realista y darse cuenta de que el título con participación rusa es algo increíblemente difícil."