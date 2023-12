Hans Weber : "Le titre de champion du monde est toujours l'objectif".

"Je suis en forme et je n'ai plus de restrictions avec ma main", a raconté Hans Weber à SPEEDWEEK.com, qui s 'était blessé lors d'une course de ligue en Suède en janvier 2023. "A Inzell, je n'avais pas non plus de réelles restrictions, mais cela n'a pas fonctionné. C'était alors deux mois après l'opération et j'avais espéré jusqu'au bout. À l'entraînement, j'étais encore assez confiante, mais une course, c'est quand même autre chose et j'ai été détrompée".

L'été a été l'occasion de se rétablir, et en décembre, le "Eishans" a pu participer à un camp d'entraînement intensif et a passé 13 jours en Suède. Par des températures négatives à deux chiffres, il s'est entraîné à Örnsköldsvik avec, entre autres, Benedikt Monn. "Les six jours d'entraînement ont été super pour Beni et moi. Je ne ressens plus rien de ma blessure à la main, je me sens en sécurité sur la moto. Après quelques jours, nous avons eu les clés du stade en main, nous avons pris en charge nous-mêmes la préparation de la glace et nous avons bénéficié de conditions de rêve. J'ai progressé de jour en jour un peu plus vers la limite et en quelques centaines de tours, il n'y a pas eu de chute".

Avant Noël, Weber est rentré en Allemagne en avion, et après la nouvelle année, il se rendra à nouveau en Suède. "Après d'autres tours d'essai, il y aura les premières courses de la Superligue suédoise, le 5 janvier à Östersund et le 6 à Strömsund. Je roule à nouveau pour Strömsund et Benedikt Monn pour Gävle. Nous resterons probablement à Örnsköldsvik jusqu'aux qualifications pour les championnats du monde, le 27 janvier".

En amont des qualifications pour les championnats du monde, cinq courses de la ligue suédoise sont prévues au total, afin d'être en forme pour la course importante des qualifications pour les championnats du monde. Car malgré deux années difficiles, l'Eishans poursuit toujours des objectifs ambitieux. "Je veux toujours le titre de champion du monde", a formulé le Bavarois. "Si je n'avais plus d'objectif, je n'aurais plus besoin de courir. C'est brutalement dommage que les Russes ne soient pas là. Il faut être très réaliste, le titre avec la participation de la Russie est une chose incroyablement difficile".