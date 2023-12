Hans Weber: "Il titolo di campione del mondo è ancora l'obiettivo".

"Sono in forma e non ho più alcuna restrizione alla mano", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com Hans Weber, che si era infortunato in una gara di campionato in Svezia nel gennaio 2023. "Anche a Inzell non avevo restrizioni reali, ma non ha funzionato. Erano passati due mesi dall'operazione e ho sperato fino alla fine. Ero ancora abbastanza fiducioso in allenamento, ma una gara è un'altra cosa e sono stato smentito".

L'estate ha offerto un'opportunità di recupero, a dicembre "Eishans" ha potuto completare un ritiro intensivo e ha trascorso 13 giorni in viaggio in Svezia. Si è allenato con Benedikt Monn e altri a Örnsköldsvik, con temperature a due cifre sotto zero. "I sei giorni di allenamento sono stati fantastici per Beni e per me. Non sento più nulla per l'infortunio alla mano e mi sento sicuro sulla bici. Dopo qualche giorno ci sono state consegnate le chiavi dello stadio, ci siamo occupati noi stessi della preparazione del ghiaccio e abbiamo avuto condizioni fantastiche. Di giorno in giorno mi sono spinto un po' più vicino al limite e non sono caduto per qualche centinaio di giri".

Weber è tornato in Germania in aereo prima di Natale e si recherà nuovamente in Svezia dopo la fine dell'anno. "Dopo altri test, le prime gare della Superliga svedese si svolgeranno il 5 gennaio a Östersund e il 6 gennaio a Strömsund. Io correrò di nuovo per Strömsund e Benedikt Monn per Gävle. Probabilmente resteremo a Örnsköldsvik fino alle qualificazioni per il Campionato del Mondo del 27 gennaio".

In vista delle qualificazioni al Campionato del Mondo, il campionato svedese prevede un totale di cinque gare per arrivare in forma all'importante gara di qualificazione del Campionato del Mondo. Nonostante due anni difficili, Eishans persegue ancora obiettivi ambiziosi. "Voglio ancora il titolo di campione del mondo", ha dichiarato il bavarese. "Se non avessi più un obiettivo, non avrei bisogno di gareggiare. È un vero peccato che i russi non siano lì. Bisogna essere realisti e rendersi conto che il titolo con la partecipazione dei russi è una cosa incredibilmente difficile".